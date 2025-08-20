Leon XIV: stawiać czoła konfliktom społecznym z wyrozumiałością

W telegramie, podpisanym przez kardynała sekretarza stanu Pietro Parolina, Papież zachęca uczestników XVII Międzynarodowego Kongresu Teologii Moralnej, odbywającego się dziś i jutro w Bogocie, aby stawiali czoła współczesnym wyzwaniom, inspirując się św. Alfonsem Marią de’ Liguorim, by stawać się „widzialnym znakiem nieskończonego miłosierdzia Bożego”.

Wojciech Rogacin - Watykan

Kwestia płci, sztucznej inteligencji, ekologii

Kongres organizowany jest przez Fundación Universitaria San Alfonso, we współpracy z Papieskim Instytutem Academia Alfonsiana oraz Fundación Déjame Nacer, a jego temat brzmi: „Etyka w XXI wieku: zmiany i konflikty w społeczeństwie, w kwestii płci, w sztucznej inteligencji i w ekologii integralnej”.

Brać przykład ze św. Alfonsa Marii de'Liguori

Ojciec Święty zaprasza, aby – jak czytamy w telegramie – „mierzyć się z tymi tematami, idąc za mądrym i zawsze aktualnym przykładem świętych, takich jak św. Alfons Maria de’ Liguori, który potrafił odnaleźć zrównoważoną syntezę między prawami Bożymi a dynamiką sumienia i wolności człowieka, przyjmując jednocześnie postawę miłosierną, wyrozumiałą i cierpliwą wobec braci, stając się w ten sposób widzialnym znakiem nieskończonego miłosierdzia Bożego”.

Refleksja nad wyzwaniami

W telegramie, podpisanym przez kardynała sekretarza stanu Pietro Parolina i skierowanym do rektora Fundación Universitaria San Alfonso, o. Oscara Báeza Pinto, Papież wyraża także nadzieję, że „te dni staną się sprzyjającą okazją do refleksji nad współczesnymi wyzwaniami, zmianami i konfliktami w świetle Objawienia Bożego, które znajduje swoją pełnię w Jezusie Chrystusie”.

Na zakończenie, wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, Papież udziela wszystkim uczestnikom oraz ich rodzinom i bliskim błogosławieństwa apostolskiego.