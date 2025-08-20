Leon XIV: przebaczenie silniejsze niż zdrada

Przebaczyć nie znaczy zaprzeczyć istnieniu zła, lecz powstrzymać je przed rodzeniem kolejnego zła. To uczynić wszystko, aby to nie uraza decydowała o przyszłości – podkreślił dziś Papież na Audiencji Generalnej.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

Kochać pomimo zdrady

Nawiązując do Ewangelii o zdradzie Judasza Papież wskazał, że miłość Jezusa „będzie musiała przejść przez najboleśniejszą ranę, jaką jest zdrada. Zamiast wycofać się, oskarżać, bronić się... nadal miłuje: obmywa stopy, zanurza chleb i podaje go”.

Ojciec Święty zaznaczył, że „wolność drugiego człowieka, nawet gdy gubi się on w złu, może zostać osiągnięta dzięki światłu łagodnego gestu". Jezus bowiem wie, że „prawdziwe przebaczenie nie czeka na skruchę, ale jest ofiarowane jako dar, jeszcze zanim zostanie przyjęte”. Dodaje, że miłość „nie zatrzymuje się przed odrzuceniem, rozczarowaniem, ani też niewdzięcznością”.

Przykładem miłości i przebaczenia jest Bóg. On „robi wszystko – naprawdę wszystko – aby do nas dotrzeć, nawet w godzinie, gdy Go odrzucamy” – wskazał Leon XIV.

Uczestnicy środowej Audiencji Generalnej (@Vatican Media)

Co robić, gdy rozpada się relacja?

Nawiązując do sytuacji życiowych Papież powiedział: „Ileż relacji się rozpada, ile historii się komplikuje, ile niewypowiedzianych słów pozostaje w zawieszeniu. A jednak Ewangelia pokazuje nam, że zawsze istnieje sposób, aby nadal kochać, nawet gdy wszystko zdaje się nieodwracalnie stracone”.

Papież wskazuje co robić, gdy przychodzą doświadczenia bolesne „noce duszy, noce rozczarowania, noce, w których ktoś nas zranił lub zdradził”. W takich chwilach – mówi Leon XIV – pojawia się pokusa, aby się zamknąć, obronić, oddać cios. „Ale Pan pokazuje nam nadzieję, że zawsze istnieje inna droga. Uczy nas, że nawet temu, kto odwraca się od nas plecami, można ofiarować kawałek chleba. Że można odpowiedzieć milczeniem zaufania. I że można godnie iść naprzód, nie rezygnując z miłości”.

Dzisiejsza Audiencja Generalna odbyła się w Auli Pawła VI (@Vatican Media)

Modlitwa o łaskę przebaczenia

„Prośmy dzisiaj o łaskę umiejętności przebaczenia, nawet gdy nie czujemy się zrozumiani, nawet gdy czujemy się opuszczeni. Bo właśnie w takich chwilach miłość może osiągnąć swój szczyt” – wskazuje Leon XIV.

Papież pozdrawiający uczestników Audiencji Generalnej (@Vatican Media)

Przebaczenie wyzwala tego, który go udziela

Nawet jeśli druga osoba nie przyjmuje przebaczenia, „przebaczenie wyzwala tego, który go udziela: rozplątuje urazę, przywraca pokój, przywraca nas samym sobie” – podkreśla Papież.

Wracając do sytuacji zdrady przez Judasza Ojciec Święty mówi, że „Jezus, prostym gestem ofiarowania chleba, ukazuje, że każda zdrada może stać się okazją do zbawienia, jeśli zostanie wybrana jako przestrzeń dla większej miłości. Nie poddaje się złu, ale pokonuje je dobrem, nie pozwalając mu zgasić tego, co w nas jest najprawdziwsze: zdolności do miłowania.