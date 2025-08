Leon XIV: prawdziwa miłość jest darem

Papież podczas środowej audiencji generalnej przypomniał, że prawdziwa miłość nie czeka na wzajemność, ale uprzedza ją darem z siebie. Tak właśnie postępował Jezus, przygotowując „wieczerzę komunii” nawet wobec zdrady i niezrozumienia. Ojciec Święty zachęcił, aby także nasze życie stało się „Paschą” – miejscem gotowości, przebaczenia i cierpliwości, w którym Bóg może zamieszkać.

ks. Marek Weresa – Watykan

Podczas środowej katechezy kontynuowano cykl związany z Rokiem Jubileuszowym, który pomaga „odkrywać oblicze Chrystusa”. W Nim nasza nadzieja nabiera kształtu i wyrazistości. Dzisiejszy temat wprowadził w rozważanie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Podczas audiencji zatrzymano się nad fragmentem z Ewangelii św. Marka, który opisuje przygotowanie Ostatniej Wieczerzy (Mk 14, 12-16).

Miłość nie jest dziełem przypadku

„Przygotować” – temu słowu poświęcił Papież rozważanie podczas spotkania z wiernymi. Pytanie uczniów o „przygotowanie Paschy” jest pytaniem praktycznym; wyraża także przeczucie zbliżania się czegoś ważnego. Odpowiedź Jezusa i udzielone szczegółowe informacje, wskazują, że wszystko wcześniej zostało zaplanowane. Słowa Ewangelii ukazują w tym wydarzeniu, że „miłość nie jest dziełem przypadku, lecz świadomego wyboru”. Papież wskazał, że „nie chodzi o zwykłą reakcję, ale decyzję wymagającą przygotowania”.

„Jezus nie podchodzi do swojej męki jako do czegoś nieuniknionego, ale jako do wierności drodze, którą podjął i którą podąża z wolnością i troską. I to właśnie nas pociesza: świadomość, że dar Jego życia wynika z głębokiego zamiaru, a nie z nieoczekiwanego impulsu” - zaznaczył Ojciec Święty.

Łaska nie wyklucza naszej wolności

Leon XIV dodał, że opisana w Ewangelii „sala duża, usłana i gotowa” wskazuje na to, że „Bóg zawsze nas uprzedza”. „Jeszcze zanim zdamy sobie sprawę, że potrzebujemy przyjęcia, Pan przygotował dla nas miejsce, w którym możemy odnaleźć się i poczuć Jego przyjaciółmi” - dodał. Tą przestrzenią jest ludzkie serce; które – może się wydawać puste – ale w rzeczywistości tylko czeka na dostrzeżenie, wypełnienie i otoczenie troską.

Papież zaznaczył: „Pascha, którą uczniowie mają przygotować, jest w rzeczywistości już gotowa w sercu Jezusa. To On wszystko zaplanował, wszystko przygotował, wszystko postanowił”. Prośba Pana Jezusa, aby wykonać wszystko co do nich należy jest dla nas istotną lekcją w życiu duchowym. To wskazanie, że „łaska nie wyklucza naszej wolności, ale ją rozbudza. Dar Boży nie likwiduje naszej odpowiedzialności, ale czyni ją owocną”.

Przygotowania umożliwiają spotkania

Ojciec Święty podczas katechezy wskazał, że dziś także „trzeba przygotować wieczerzę”. Nie dotyczy to tylko liturgii, ale chodzi „o naszą gotowość do podjęcia gestu, który nas przerasta. Eucharystia nie jest sprawowana jedynie na ołtarzu, ale także w codziennym życiu, gdzie wszystko można przeżyć jako ofiarę i dziękczynienie”.

Leon XIV zaznaczył: „Przygotowanie się do celebrowania tego dziękczynienia nie oznacza czynienia więcej, ale pozostawienie przestrzeni. Oznacza usunięcie tego, co przeszkadza, porzucenie pretensji, zaprzestanie pielęgnowania nierealnych oczekiwań”.

Problemem jest, kiedy mylimy przygotowania ze złudzeniami. „Iluzje rozpraszają nas, przygotowania ukierunkowują. Złudzenia dążą do osiągnięć, przygotowania umożliwiają spotkanie” - dodał.