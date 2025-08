Leon XIV ponownie do młodzieży: nie jesteście samotnymi pielgrzymami

Papież skierował przesłanie do młodzieży, która uczestniczy w rozpoczynającym się dziś 36. Festiwalu Młodzieży w Medziugorie. Podkreślił piękno wiary przeżywanej wspólnie, a nie w samotności, zaprosił do odważnego szukania prawdziwych, a nie wirtualnych spotkań i zachęcił, by młodzi ludzie zaufali Bogu, jeśli poczują, że powołuje ich do wyjątkowej drogi kapłaństwa lub życia konsekrowanego.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Podczas gdy młodzi ludzie wciąż powracają do słów Leona XIV, usłyszanych w miniony weekend na Tor Vergata podczas Jubileuszu Młodzieży, Papież zwrócił się do nich po raz kolejny. Tym razem z okazji 36. Festiwalu Młodzieży, który rozpoczyna się dziś w Medziugoriu, z udziałem uczestników z różnych stron świata. Nawiązując do tematu spotkania „Pójdziemy do domu Pańskiego”, udzielił im wskazówek, jak iść przez życie drogą, prowadzącą do Nieba.

Wyróżnione 02/08/2025 Papież Leon XIV do młodych: w Chrystusie znajdziecie przyjaźń, odwagę i dobro Centralną rolę Chrystusa w poszukiwaniu przyjaźni, podejmowaniu decyzji i spotkaniu z dobrem podkreślał Papież Leon XIV podczas spotkania z młodymi w Rzymie. W sercu Jubileuszu ...

Wędrować z Duchem Świętym

Podpowiadając, jak nie zgubić drogi, która prowadzi do życia wiecznego, Papież zachęcił młodych ludzi, by dostrzegali towarzyszenie Ducha Świętego, który „otwiera nam oczy i pozwala dostrzec to, czego sami nie bylibyśmy w stanie zrozumieć”.

Razem, a nie samotnie

Dużą część przesłania Leon XIV poświęcił wyjaśnieniu, że młodzi ludzie nie są stworzeni do wędrowania ku Bogu w samotności, ale wspólnie, by – jak mówił św. Augustyn – rozpalać siebie nawzajem. „Cóż za wspaniały obraz! Nikt nie idzie sam: wzajemnie się zachęcamy, wzajemnie się rozpalamy. Płomienie serc łączą się i stają się jednym wielkim ogniem, który oświetla drogę. Wy też, młodzi, nie jesteście samotnymi pielgrzymami. Tę drogę do Pana pokonujemy razem. Na tym polega piękno wiary przeżywanej w Kościele” – napisał Papież.

Nie uciekać w algorytmy

„Żaden algorytm nigdy nie zastąpi objęcia, spojrzenia, prawdziwego spotkania, ani z Bogiem, ani z naszymi przyjaciółmi, ani z naszą rodziną” – podkreślił Ojciec Święty, przestrzegając młodych ludzi przed pozostawaniem w świecie cyfrowym. Jako wzór odważnego poszukiwania prawdziwych spotkań wskazał na Maryję, która udała się do Elżbiety.

Festiwal Młodzieży w Medziugoriu, 2022 (zdjęcie archiwalne)

Język wiary – silniejszy od barier

„Przybyliście do Medziugoria z wielu krajów i być może wydaje wam się, że język lub kultura stanowią przeszkodę w spotkaniu – napisał Leon XIV. – Miejcie odwagę! Istnieje język silniejszy od wszelkich barier: język wiary, karmiony miłością Boga”. Zachęcił młodych ludzi, by spotykali się ze sobą i wspierali na drodze do Pana.

Zaufać głosowi Boga

Nie zabrakło też papieskiej zachęty do odważnego poszukiwania własnego powołania – podobnej do tej, jaką skierował on w sobotę do młodych ludzi na Tor Vergata. „Jeśli ktoś z was po drodze poczuje w sobie powołanie do szczególnej drogi życia, do życia konsekrowanego lub kapłaństwa, zachęcam was, abyście nie bali się odpowiedzieć – zaprosił ich. – To wezwanie, które czujecie w sobie, pochodzi od Boga, który przemawia do naszych serc. Słuchajcie Go z ufnością: słowo Pana nie tylko czyni nas naprawdę wolnymi i szczęśliwymi, ale także pozwala nam w pełni realizować się jako ludzie i chrześcijanie”.