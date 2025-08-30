Leon XIV otworzy Kapitułę Generalną Augustianów 1 września

Papież Leon XIV ze współbraćmi augustianami po uroczystości z okazji 70 urodzin o. Alejandro Morala, generała zakonu (©Osafund - Fondazione Agostiniani nel Mondo)

Papież Leon XIV będzie przewodniczył Mszy świętej inaugurującej Kapitułę Generalną Zakonu św. Augustyna 1 września w bazylice św. Augustyna in Campo Marzio w Rzymie.

Tiziana Campisi

Dnia 1 września Msza papieska będzie oficjalnym otwarciem 188. Kapituły Generalnej Zakonu Augustianów, a data ta zbiega się z rocznicą wstąpienia papieża Leona XIV do nowicjatu w 1977 roku. Eucharystia zainauguruje prace Kapituły, które będą kontynuowane w Papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum do 18 września.

Statystyki Kapituły Generalnej Augustianów

Odbywająca się co sześć lat Kapituła Generalna zgromadzi około 100 augustianów. Siedemdziesięciu trzech z nich, reprezentujących 46 krajów i 41 jurysdykcji Zakonu, będzie uczestniczyć z prawem głosu. Razem reprezentują oni 2341 augustianów, którzy na dzień 31 grudnia 2024 r. posługują w 395 wspólnotach na pięciu kontynentach.

Delegaci będą mieli za zadanie wybrać 98. przeora generalnego Zakonu, po 12-letniej posłudze ojca Alejandro Morala, który zakończył swoją drugą kadencję. Program Kapituły przewiduje także sesje z udziałem przewodniczących federacji augustiańskich zgromadzeń żeńskich oraz świeckich członków rodziny augustiańskiej, choć bez prawa głosu.

Precedens papieża Franciszka w 2013 roku

Dwanaście lat temu, papież Franciszek otworzył Kapitułę Generalną w tej samej rzymskiej bazylice, na zaproszenie o. Roberta Prevosta, który kończył posługę jako przeor generalny zakonu po dwóch kadencjach.

W homilii wygłoszonej podczas tamtej Mszy św. w 2013 roku papież Franciszek podkreślił, że „niepokój serca prowadzi nas do Boga i do miłości”. Zaznaczył, że św. Augustyn wzywa nas do pielęgnowania „niepokoju duchowego poszukiwania, niepokoju spotkania z Bogiem, niepokoju miłości”.

Argentyński papież opisał duchowe dziedzictwo Augustyna jako postawę „nieustannego wychodzenia ku Bogu i ku owczarni”. Przedstawił biskupa Hippony jako „człowieka żyjącego w napięciu pomiędzy tymi dwoma kierunkami – zawsze w drodze, zawsze niespokojnego! I właśnie to jest pokojem niepokoju”.

Papież Franciszek przestrzegał również przed „prywatyzowaniem miłości” i zakończył wyjaśniając, że „niepokój jest także miłością – zawsze poszukującą, bez ustanku, dobra drugiego”.

Uroczystość będzie transmitowana na żywo na portalu Vatican News, także w tłumaczeniu polskim.