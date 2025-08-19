Leon XIV odwiedził sanktuarium na Mentorelli – ulubione miejsce Jana Pawła II

Kończący dzisiaj swój drugi okres letniego odpoczynku Leon XIV przybył we wtorek z prywatną wizytą do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na górze Mentorelli. Sanktuarium opiekują się polscy ojcowie Zmartwychwstańcy.

Wojciech Rogacin, Krzysztof Bronk – Watykan

Pięknie położone sanktuarium Matki Bożej Łaskawej znajduje się w położonej ok. 50 km od Rzymu wsi Guadagnolo w Górach Prenestyńskich, w diecezji Palestrina, na malowniczym wzgórzu Mentorella.

Sanktuarium jest malowniczo położone na wzgórzu (ot. Amata J. Nowaszewska CSFN)

Modlitwa i rozmowa z polskimi Zmartwychwstańcami

Jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Papież Leon XIV po modlitwie i nawiedzeniu sanktuarium, spotkał się z polskimi Zmartwychwstańcami, którzy opiekują się sanktuarium, a następnie powrócił do Castel Gandolfo.

Figura Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli (ot. Amata J. Nowaszewska CSFN)

Ulubione miejsce Jana Pawła II

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli było jednym z ulubionych miejsc nieopodal Rzymu papieża Jana Pawła II. To tutaj przybył w swoją pierwszą pozarzymską pielgrzymkę po wyborze na Następcę Świętego Piotra - 13 dnia pontyfikatu, 28 października 1978 r. - aby zawierzyć Maryi posługę Piotrową. „Chciałem przybyć tutaj, w te góry, aby śpiewać 'Magnificat', podążając śladami Maryi” – mówił wówczas Jan Paweł II w przemówieniu, które stało się też jednym z jego programowych wystąpień, przypominających o modlitwie, jako pierwszym zadaniu Następcy św. Piotra.

Jan Paweł II podczas wizyty na Mentorelli

Tu można w poufności rozmawiać z Bogiem

Na Mentorellę Jan Paweł II powracał ośmiokrotnie w czasie swego pontyfikatu, choć tylko pierwsza z wizyt miała charakter oficjalny. Do dziś opiekujący się sanktuarium Księża Zmartwychwstańcy zachowali pokoik, w którym papież odpoczywał po wędrówkach po okolicznych wzgórzach. „To miejsce, w którym człowiek w szczególny sposób otwiera się na Boga. Miejsce, gdzie – z dala od wszystkiego, a jednocześnie blisko natury – można w poufności rozmawiać z samym Bogiem. W głębi serca człowiek odczuwa swoje osobiste powołanie” – mówił o Mentorelli.