Szukaj

Szukaj

Szukaj

plpolski
Leon XIV w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli Leon XIV w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli  (@Vatican Media)
Papież

Leon XIV odwiedził sanktuarium na Mentorelli – ulubione miejsce Jana Pawła II

Kończący dzisiaj swój drugi okres letniego odpoczynku Leon XIV przybył we wtorek z prywatną wizytą do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na górze Mentorelli. Sanktuarium opiekują się polscy ojcowie Zmartwychwstańcy.

Wojciech Rogacin, Krzysztof Bronk – Watykan

Pięknie położone sanktuarium Matki Bożej Łaskawej znajduje się w położonej ok. 50 km od Rzymu wsi Guadagnolo w Górach Prenestyńskich, w diecezji Palestrina, na malowniczym wzgórzu Mentorella.

Sanktuarium jest malowniczo położone na wzgórzu
Sanktuarium jest malowniczo położone na wzgórzu   (ot. Amata J. Nowaszewska CSFN)

Modlitwa i rozmowa z polskimi Zmartwychwstańcami

Jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Papież Leon XIV po modlitwie i nawiedzeniu sanktuarium, spotkał się z polskimi Zmartwychwstańcami, którzy opiekują się sanktuarium, a następnie powrócił do Castel Gandolfo.

Figura Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli
Figura Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli   (ot. Amata J. Nowaszewska CSFN)

Ulubione miejsce Jana Pawła II

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli było jednym z ulubionych miejsc nieopodal Rzymu papieża Jana Pawła II. To tutaj przybył w swoją pierwszą pozarzymską pielgrzymkę po wyborze na Następcę Świętego Piotra - 13 dnia pontyfikatu, 28 października 1978 r. - aby zawierzyć Maryi posługę Piotrową. „Chciałem przybyć tutaj, w te góry, aby śpiewać 'Magnificat', podążając śladami Maryi” – mówił wówczas Jan Paweł II w przemówieniu, które stało się też jednym z jego programowych wystąpień, przypominających o modlitwie, jako pierwszym zadaniu Następcy św. Piotra.

Jan Paweł II podczas wizyty na Mentorelli
Jan Paweł II podczas wizyty na Mentorelli

Tu można w poufności rozmawiać z Bogiem

Na Mentorellę Jan Paweł II powracał ośmiokrotnie w czasie swego pontyfikatu, choć tylko pierwsza z wizyt miała charakter oficjalny. Do dziś opiekujący się sanktuarium Księża Zmartwychwstańcy zachowali pokoik, w którym papież odpoczywał po wędrówkach po okolicznych wzgórzach. „To miejsce, w którym człowiek w szczególny sposób otwiera się na Boga. Miejsce, gdzie – z dala od wszystkiego, a jednocześnie blisko natury – można w poufności rozmawiać z samym Bogiem. W głębi serca człowiek odczuwa swoje osobiste powołanie” – mówił o Mentorelli.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

19 sierpnia 2025, 12:29

Kalendarz papieski
Słuchaj podcastów
Słuchaj podcastów
Anioł Pański
Anioł Pański
Audiencje papieskie
Audiencje papieskie
Twój wkład w wielką misję Twój wkład w wielką misję