Leon XIV odwiedził nastolatka, hospitalizowanego w czasie jubileuszu

W poniedziałek wieczorem Papież udał się do watykańskiego szpitala Bambino Gesù, gdzie został hospitalizowany jeden z uczestników Jubileuszu Młodzieży. U piętnastoletniego Ignacia Gonzálvez, który niespodziewanie trafił na ostry dyżur już podczas pobytu w Rzymie, zdiagnozowano chłoniaka dróg oddechowych, który nie dawał wcześniej objawów. Nastolatek jest w stanie krytycznym, a o modlitwę w jego intencji Leon XIV prosił także podczas uroczystości jubileuszowych na Tor Vergata.

Dorota Abdelmoula-Viet, Salvatore Cernuzio - Watykan

O wieczornej wizycie Papieża w szpitalu Bambino Gesù, poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty spotkał się tam z rodzicami i rodzeństwem piętnastolatka z Murcji, którzy czuwają przy krytycznie chorym chłopcu. Odwiedził także innych pacjentów, przebywających na oddziale onkologicznym oraz ich rodziców, którym, po krótkiej wspólnej modlitwie, udzielił óy błogosławieństwa.

„Jesteśmy stworzeni dla Nieba"

W rozmowie z mediami watykańskimi, rodzice Ignacia Gonzáleza oraz jego rodzeństwo relacjonują niespodziewane i trwające aż pół godziny spotkanie z Leonem XIV. „Jesteśmy stworzeni dla Nieba" - cytują słowa, usłyszane od Papieża i podkreślają, że wspólna rozmowa i modlitwa, oraz empatia Leona XIV przyniosły im umocnienie. Papieska wizyta na oddziale intensywnej terapii była niespodziewana, podobnie jak diagnoza, która kilka dni wcześniej wstrząsnęła całą rodziną i rówieśnikami, wraz z którymi nastolatek uczestniczył w Jubileuszu Młodzieży. „Papież powiedział nam, że najważniejsze jest pełnienie woli Bożej, że naszym prawdziwym miejscem jest życie wieczne w niebie. To nas pocieszyło, bo jesteśmy ludźmi, którzy starają się żyć wiarą i wiemy, że to prawda. A w momentach tak głębokiego cierpienia usłyszeć takie słowa od Papieża, to najlepsze, co mogło nas spotkać - relacjonuje w rozmowie telefonicznej ojciec chłopca, Pedro Pablo Gonzáleza.

Niespodziewana diagnoza

U piętnastolatka, który przyjechał do Rzymu wraz z członkami Drogi Neokatechumenalnej z Murcji, doszło do niespodziewanego ataku bólu w klatce piersiowej i utraty przytomności. Choć wcześniej choroba nie dawała jakichkolwiek symptomów, po przewiezieniu do hospitalizacji okazało się, że chłopiec cierpi na bardzo zaawansowanego chłoniaka, który zaatakował drogi oddechowe. Stan nastolatka jest krytyczny, a przy łóżku chłopca czuwają nieustannie jego rodzice i dwoje rodzeństwa. O modlitwę w jego intencji prosił Papież Leon XIV pielgrzymów, z którymi spotkał się na Tor Vergata w miniony weekend, podczas centralnych celebracji Jubileuszu Młodzieży - wieczornego czuwania w sobotę i niedzielnej Mszy św.

Błogosławieństwo dla pacjentów i ich rodzin

Po spotkaniu z rodziną piętnastoletniego pielgrzyma, Leon XIV odwiedził niektórych pacjentów oddziału onkologicznego, pobłogosławił także ich rodziny oraz personel szpitala.