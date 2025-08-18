Leon XIV odpowiada, jak przezwyciężać pokusy

Odpowiadając na list Laury – matki i żona – jak stawić czoła trudnościom i przezwyciężać pokusy, Papież Leon zachęca ją, aby nazywała je po imieniu, dzieliła się swoimi doświadczeniami, a przede wszystkim zwracała się o pomoc do Maryi. List i odpowiedź Papieża zostały opublikowane w miesięczniku „Piazza San Pietro”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

„Mam męża, który bardzo mnie kocha… i jestem matką trzech wspaniałych córek, które staram się codziennie karmić modlitwą i słowem Ewangelii. Przechodzę przez czas, w którym moja wiara jest silniejsza niż kiedykolwiek… ale może właśnie dlatego czuję, że pokusy mocno próbują przejąć nade mną przewagę. Czy to oznacza, że moja wiara nie jest aż tak mocna?”.

W odpowiedzi Papież Leon XIV podkreśla, że „Jej entuzjazm wiary i prawda Jej serca są błogosławieństwem dla Niej i Jej rodziny. Jeśli Jej punktem odniesienia jest Maryja, będzie Pani w stanie stawić czoła każdej niepewności. Dzielenie się projektami chrześcijańskiej miłości jest fundamentalne dla duchowego postępu i współpracy z łaską i wolą Bożą”.