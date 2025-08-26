Leon XIV: Odkrywać kościoły jako miejsca spotkania z Panem

Papież zachęcił do „wypracowania duszpasterskich wskazań praktycznych, aby wierni na nowo odkrywali kościoły jako miejsca kultu, gdzie celebruje się wiarę, spotyka się Pana obecnego i działającego w sakramentach, gdzie przeżywa się komunię braterską”. Leon XIV napisał te słowa na pozdrawiając uczestników sympozjum odbywającego się w Neapolu z okazji 75-go Narodowego Tygodnia Liturgicznego we Włoszech.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

Ojciec Święty życzył, aby obrady sympozjum zaowocowały „coraz bardziej czynnym udziałem wiernych w liturgicznej akcji Kościoła, wzbudzając odnowioną świadomość ewangelizacyjnego charakteru świętych celebracji”. Papież także wyraził uznanie wobec wszystkich w Kościele we Włoszech, którzy angażują się w animację liturgiczną Ludu Bożego, powołanego w różnorodności zadań i posług do oddawania chwały Panu.

Na wspomnianym sympozjum kard. Pietro Parolin miał wykład, w którym zwrócił uwagę na słowa klucze w liturgii i życiu chrześcijańskim: nadzieję, kontemplację, działanie i pokój. „Są one właściwe dla celebracji, w której człowiek, obciążony własnymi trudami, słabościami i grzechem, nie może uczynić nic innego, jak tylko powierzyć się miłości Boga, ufając Jego miłosierdziu”.