Leon XIV: Odkrywać kościoły jako miejsca spotkania z Panem
Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan
Ojciec Święty życzył, aby obrady sympozjum zaowocowały „coraz bardziej czynnym udziałem wiernych w liturgicznej akcji Kościoła, wzbudzając odnowioną świadomość ewangelizacyjnego charakteru świętych celebracji”. Papież także wyraził uznanie wobec wszystkich w Kościele we Włoszech, którzy angażują się w animację liturgiczną Ludu Bożego, powołanego w różnorodności zadań i posług do oddawania chwały Panu.
Na wspomnianym sympozjum kard. Pietro Parolin miał wykład, w którym zwrócił uwagę na słowa klucze w liturgii i życiu chrześcijańskim: nadzieję, kontemplację, działanie i pokój. „Są one właściwe dla celebracji, w której człowiek, obciążony własnymi trudami, słabościami i grzechem, nie może uczynić nic innego, jak tylko powierzyć się miłości Boga, ufając Jego miłosierdziu”.
