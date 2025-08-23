Leon XIV: Niezastąpiona rola rodziny

Rodzina w naszych czasach potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek wsparcia, promocji, zachęty – powiedział Leon XIV w orzesłaniu do o uczestniczek Kapituł Generalnych czterech instytutów życia konsekrowanego. Stwierdził, że dziś istnieje ogromna potrzeba wspólnoty miłości, piękna, łagodnej pedagogii rodziny.

Wojciech Rogacin - Watykan

Papież spotkał się z uczestniczkami Kapituł Generalnych Misjonarek Córek Świętej Rodziny z Nazaretu, Instytutu Córek Nazaretu, Apostołek Świętej Rodziny oraz Sióstr Miłosierdzia św. Marii. Wyrażając radość ze spotkania Papież dziękował uczestniczkom za ich służbę na rzecz rodziny.

Leon XIV dziękował siostrom za ich ofiarność (@Vatican Media)

Podkreślił, że instytuty mają różną genezę, istnieje jednak cecha wspólna dla wielu z nich: „pragnienie życia i przekazywania braciom wartości Świętej Rodziny z Nazaretu – ogniska modlitwy, kuźni miłości i wzoru świętości.”

Niezastąpiona rola rodziny

I właśnie o rodzinie szczególnie mówił Papież do uczestniczek Kapituł Generalnych. Jak przypomniał, św. Paweł VI, podczas swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej, przemawiając do wiernych w Bazylice Zwiastowania, wyraził życzenie, aby patrząc na Jezusa, Maryję i Józefa, coraz bardziej rozumiano znaczenie rodziny: „jej wspólnoty miłości, jej piękna prostego i surowego zarazem, jej charakteru świętego i nienaruszalnego, jej łagodnej pedagogii oraz jej naturalnej i niezastąpionej roli w społeczeństwie.”

Papież z uczetniczkami Kapituł Generalnych (@Vatican Media)

„Także dziś istnieje ogromna potrzeba tego wszystkiego. Rodzina w naszych czasach potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek wsparcia, promocji, zachęty – poprzez modlitwę, przykład i troskliwą działalność społeczną, gotową spieszyć z pomocą w jej potrzebach” – wskazał Leon XIV.

Zaangażowanie na rzecz rodzin

„Wasze charyzmatyczne świadectwo i wasza praca jako osób konsekrowanych mogą w tym względzie wiele uczynić. Zachęcam was więc, abyście zastanowiły się nad tym, co wasze Instytuty uczyniły w czasie swojej historii na rzecz wielu rodzin – dzieci, matek, ojców, starszych, młodych – i abyście odnowiły wasze zaangażowanie, aby – jak mówi liturgia – w naszych domach zakwitły ‘te same cnoty i ta sama miłość, co w Świętej Rodzinie’” – dodał Leon XIV.

Zachęcił do kontynuowania dzieł, które zostały Siostrom powierzone, „tworząc rodzinę” i „będąc blisko osób, którym służycie, poprzez modlitwę, słuchanie, radę, pomoc – aby pielęgnować i szerzyć, w różnych rzeczywistościach, w których działacie, ducha domu z Nazaretu.”