Leon XIV: Niech Kościół będzie szkołą pokory

Prośmy, aby Kościół był dla wszystkich szkołą pokory, czyli domem, w którym zawsze jest się mile widzianym, gdzie nie trzeba walczyć o miejsce – wezwał Leon XIV w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Katechezę poświęcił rozważaniu ewangelicznego wezwaniu Jezusa do uniżenia.

Wojciech Rogacin – Watykan

Punktem wyjścia do rozważania była Ewangelia z niedzielnego czytania, kiedy Jezus zaproszony na przyjęcie w domu faryzeusza zauważył, jak goście starają się zająć najlepsze miejsca (Łk 14, 1.7-14).

„Tak dzieje się również dzisiaj, nie w rodzinie, ale w sytuacjach, w których liczy się ‘bycie zauważonym; wtedy bycie razem zamienia się w rywalizację” – mówił Ojciec Święty.

Uniżenie jest wolnością

I zaprosił, by podczas zasiadania razem przy stole eucharystycznym oddać głos Jezusowi, spojrzeć na siebie Jego oczami. I „przemyśleć, jak często sprowadzamy życie do rywalizacji, jak potrafimy tracić równowagę, aby uzyskać uznanie, jak bezsensownie porównujemy się jedni z drugimi.”

Tymczasem, jak wskazuje Papież, Jezus wzywa nas do wolności. „W Ewangelii używa słowa ‘uniżenie’, aby opisać pełną formę wolności. Uniżenie się, jest bowiem wolnością od siebie samego. Rodzi się ono, gdy Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość naprawdę nas interesują i możemy pozwolić sobie na spojrzenie w dal: nie na czubki palców naszych stóp, ale daleko!” – podkreślił Leon XIV.

Kto się wywyższa, jest niepewny siebie

„Zazwyczaj ten, kto się wywyższa, wydaje się nie znajdować nic ciekawszego od siebie samego i w gruncie rzeczy jest bardzo niepewny siebie. Ale ten, kto zrozumiał, że jest niezwykle cenny w oczach Boga, kto głęboko czuje, że jest synem lub córką Boga, ma większe powody do wywyższania się i ma godność, która sama z siebie jaśnieje” – dodał Papież.

Kościół szkołą pokory

I wezwał: „Najdrożsi, prośmy dzisiaj, aby Kościół był dla wszystkich szkołą pokory, czyli takim domem, w którym zawsze jest się mile widzianym, gdzie nie trzeba walczyć o miejsce, gdzie Jezus może nadal przemawiać i uczyć nas swojej pokory, swojej wolności.”