Leon XIV na Tydzień Ekumeniczny: To co nas łączy o wiele większe niż to, co nas dzieli
Wojciech Rogacin – Watykan
Uczestnikom Tygodnia Ekumenicznego, który trwa w Sztokholmie od 18 do 24 sierpnia, Papież przypomniał, że pragnienie jedności chrześcijan wpisuje się w ducha I Soboru Powszechnego w Nicei w 325 roku, podczas którego biskupi ze wszystkich stron znanego wówczas świata zebrali i potwierdzając boskość Jezusa Chrystusa, sformułowali wyznanie wiary, iż jest On „Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego” oraz „współistotny (homoousios) Ojcu”.
„W ten sposób wyrazili wiarę, która do dziś jednoczy chrześcijan. Sobór ten był odważnym znakiem jedności w różnorodności – wczesnym świadectwem przekonania, że wspólne wyznanie wiary może przezwyciężyć podziały i budować komunię” – napisał Leon XIV.
"Stoimi z wami jako uczniowie Chrystusa"
Przypomniał, że w 1925 roku podcza Konferencji w Sztokholmie, na której zebrali się przedstawiciele prawosławia, anglikanizmu i wspólnot protestanckich luterański arcybiskup Nathan Söderblom wzywał zatem braci i siostry w Chrystusie, aby nie czekali na pełną zgodność we wszystkich kwestiach teologicznych, lecz aby jednoczyli się w „praktycznym chrześcijaństwie” – służąc światu wspólnie w dążeniu do pokoju, sprawiedliwości i godności ludzkiej.
„Choć Kościół katolicki nie był reprezentowany na tym pierwszym spotkaniu, mogę dziś z pokorą i radością potwierdzić, że stoimy razem z wami jako uczniowie Chrystusa, uznając, iż to, co nas łączy, jest o wiele większe niż to, co nas dzieli” – stwierdza Leon XIV w przesłaniu.
Jedność musi być widzialna
I podkreśla, że od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki z całym zaangażowaniem przyjął drogę ekumenizmu. A w dekrecie soborowym Unitatis Redintegratio wezwano do dialogu w pokornej i braterskiej miłości, zakorzenionej we wspólnym chrzcie i we wspólnej misji w świecie.
„Wierzymy, że jedność, której Chrystus pragnie dla swojego Kościoła, musi być widzialna i że rozwija się ona poprzez dialog teologiczny, wspólną modlitwę – tam, gdzie to możliwe – oraz wspólne świadectwo wobec cierpienia ludzkości” – dodał Papież.
Przeciwstawić się podziałom
Odnosząc się do hasła tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego, „Czas na pokój Boży”, Leon XIV podkreślił jego aktualność i wskazał, że „nasz świat nosi głębokie rany konfliktów, nierówności, degradacji środowiska i narastającego poczucia duchowej pustki.”
Dodał, że pokój „nie jest jedynie dziełem człowieka, lecz znakiem obecności Pana pośród nas.”
„Jest to zarówno obietnica, jak i zadanie, ponieważ uczniowie Chrystusa są wezwani, by stawać się twórcami pojednania: odważnie przeciwstawiać się podziałom, odpowiadać współczuciem na obojętność, przynosić uzdrowienie tam, gdzie jest rana” – wskazał Ojciec Święty.
Począwszy od Jana Pawła II
Podkreślił już podjęte działania ekumeniczne. „W 1989 roku papież Jan Paweł II jako pierwszy Biskup Rzymu odwiedził Szwecję i został serdecznie przyjęty w katedrze w Uppsali przez arcybiskupa Bertila Werkströma, prymasa Kościoła Szwecji. Ten moment oznaczał nowy rozdział w relacjach katolicko-luterańskich” – wskazał Leon XIV.
Przypomniał o wspólnym upamiętnieniu Reformacji w Lund w 2016 roku, kiedy papież Franciszek wraz z przywódcami luterańskimi uczestniczył w modlitwie i pokucie.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.