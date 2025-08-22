Leon XIV na Tydzień Ekumeniczny: To co nas łączy o wiele większe niż to, co nas dzieli

Jedność, której Chrystus pragnie dla swojego Kościoła, musi być widzialna – napisał Leon XIV w przesłaniu do uczestników Tygodnia Ekumenicznego w Sztokholmie z okazji stulecia Spotkania Ekumenicznego z 1925 roku. Papież przypomniał przełomowy moment wizyty w 1989 roku W 1989 roku Jana Pawła II jako pierwszy Biskup Rzymu w katedrze w Uppsali.

Wojciech Rogacin – Watykan

Uczestnikom Tygodnia Ekumenicznego, który trwa w Sztokholmie od 18 do 24 sierpnia, Papież przypomniał, że pragnienie jedności chrześcijan wpisuje się w ducha I Soboru Powszechnego w Nicei w 325 roku, podczas którego biskupi ze wszystkich stron znanego wówczas świata zebrali i potwierdzając boskość Jezusa Chrystusa, sformułowali wyznanie wiary, iż jest On „Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego” oraz „współistotny (homoousios) Ojcu”.

„W ten sposób wyrazili wiarę, która do dziś jednoczy chrześcijan. Sobór ten był odważnym znakiem jedności w różnorodności – wczesnym świadectwem przekonania, że wspólne wyznanie wiary może przezwyciężyć podziały i budować komunię” – napisał Leon XIV.

"Stoimi z wami jako uczniowie Chrystusa"

Przypomniał, że w 1925 roku podcza Konferencji w Sztokholmie, na której zebrali się przedstawiciele prawosławia, anglikanizmu i wspólnot protestanckich luterański arcybiskup Nathan Söderblom wzywał zatem braci i siostry w Chrystusie, aby nie czekali na pełną zgodność we wszystkich kwestiach teologicznych, lecz aby jednoczyli się w „praktycznym chrześcijaństwie” – służąc światu wspólnie w dążeniu do pokoju, sprawiedliwości i godności ludzkiej.

„Choć Kościół katolicki nie był reprezentowany na tym pierwszym spotkaniu, mogę dziś z pokorą i radością potwierdzić, że stoimy razem z wami jako uczniowie Chrystusa, uznając, iż to, co nas łączy, jest o wiele większe niż to, co nas dzieli” – stwierdza Leon XIV w przesłaniu.

Jedność musi być widzialna

I podkreśla, że od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki z całym zaangażowaniem przyjął drogę ekumenizmu. A w dekrecie soborowym Unitatis Redintegratio wezwano do dialogu w pokornej i braterskiej miłości, zakorzenionej we wspólnym chrzcie i we wspólnej misji w świecie.

„Wierzymy, że jedność, której Chrystus pragnie dla swojego Kościoła, musi być widzialna i że rozwija się ona poprzez dialog teologiczny, wspólną modlitwę – tam, gdzie to możliwe – oraz wspólne świadectwo wobec cierpienia ludzkości” – dodał Papież.

Przeciwstawić się podziałom

Odnosząc się do hasła tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego, „Czas na pokój Boży”, Leon XIV podkreślił jego aktualność i wskazał, że „nasz świat nosi głębokie rany konfliktów, nierówności, degradacji środowiska i narastającego poczucia duchowej pustki.”

Dodał, że pokój „nie jest jedynie dziełem człowieka, lecz znakiem obecności Pana pośród nas.”

„Jest to zarówno obietnica, jak i zadanie, ponieważ uczniowie Chrystusa są wezwani, by stawać się twórcami pojednania: odważnie przeciwstawiać się podziałom, odpowiadać współczuciem na obojętność, przynosić uzdrowienie tam, gdzie jest rana” – wskazał Ojciec Święty.

Począwszy od Jana Pawła II

Podkreślił już podjęte działania ekumeniczne. „W 1989 roku papież Jan Paweł II jako pierwszy Biskup Rzymu odwiedził Szwecję i został serdecznie przyjęty w katedrze w Uppsali przez arcybiskupa Bertila Werkströma, prymasa Kościoła Szwecji. Ten moment oznaczał nowy rozdział w relacjach katolicko-luterańskich” – wskazał Leon XIV.

Przypomniał o wspólnym upamiętnieniu Reformacji w Lund w 2016 roku, kiedy papież Franciszek wraz z przywódcami luterańskimi uczestniczył w modlitwie i pokucie.