Leon XIV: musimy żyć tym, w co wierzymy

Waszym zadaniem jest zatem wspólna praca nad realizacją programów duszpasterskich, które pokazują, że nauczanie Kościoła pomaga otwierać serca i umysły ludzi na prawdę i miłość Boga - wskazał Papież w wideoprzesłaniu do uczestników trzeciego kongresu Panafrykańskiej Katolickiej Sieci Teologii i Duszpasterstwa.

ks. Marek Weresa – Watykan

Cnota nadziei

To jej – z racji trwającego Roku Jubileuszowego – Leon XIV poświęcił swoje rozważanie. „Odgrywa ona kluczową rolę w naszej ziemskiej pielgrzymce” - zaznaczył Papież. Jest ona cnotą, która łączy wiarę i miłość. Dzięki niej chcemy zdobyć pełnię szczęścia w Niebie. Nadzieja stanowi inspirację; podtrzymuje nas, abyśmy byli bliżej Pana Boga, także w sytuacjach życiowych kryzysów.

Kościół latarnią nadziei dla narodów

Afryka – zaznaczył Ojciec Święty – napotyka trudności, podobnie jak inne regiony świata. Wobec pojawiających się wyzwań, a także w sytuacjach poczucia, że nic się nie zmienia, bardzo łatwo można ulec zniechęceniu. Jednakże Leon XIV zaznaczył, że to „właśnie Kościół ma być światłem świata, miastem położonym na górze, latarnią nadziei dla narodów”.

Kroczyć razem

Nawiązując do hasła kongresu: „Kroczyć razem w nadziei jako Kościół – Rodzina Boga w Afryce”, Papież wskazał, że poprzez chrzest „zostaliśmy złączeni jako synowie i córki naszego Ojca Niebieskiego”. Z tego wynika troska o drugiego człowieka. „Rodzina jest przecież zazwyczaj pierwszym miejscem, gdzie otrzymujemy miłość i wsparcie potrzebne do tego, by iść dalej i pokonywać trudności, jakie stawia przed nami życie” - wskazał Papież. Zachęcił jednocześnie do budowania „rodziny Kościołów lokalnych” w krajach i regionach. Ma to prowadzić do istnienia „sieci wsparcia”, które będą dostępne dla wszystkich.