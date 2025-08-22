Leon XIV: módlmy się, aby serca zostały uwolnione od nienawiści

W opublikowanym dziś wpisie na platformie X Papież ponowił apel o modlitwę, aby serca zostały uwolnione od nienawiści, aby „wyjść z logiki podziału i odwetu, i aby zwyciężyła wizja jedności ożywionej ideą dobra wspólnego”. 22 sierpnia z jego inicjatywy jest dniem modlitwy i postu o pokój na świecie.

Artur Hanula

Papież we wpisie przypomniał, że obchodzimy dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, „wzywanej także jako Królowa Pokoju”. Zachęcił do przeżycia tego dnia, „podejmując post i modlitwę, błagając Pana o dar pokoju” i uwolnienie ludzkich serc od nienawiści.

„Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, wzywanej także jako Królowa Pokoju. Przeżyjmy ten dzień podejmując post i modlitwę, błagając Pana o dar pokoju. #MódlmySię aby serca zostały uwolnione od nienawiści, aby wyjść z logiki podziału i odwetu, i aby zwyciężyła wizja jedności ożywionej ideą dobra wspólnego” - czytamy w pełnym tekście papieskiego wpisu.

Odpowiedź na papieski apel

W odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego i apel biskupów w modlitwę i post włączyli się m.in. wierni z Polski, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy i Ziemi Świętej. „Jesteśmy wdzięczni za tę uważność na kwestię pokoju, do którego Papież powraca bardzo często – niemal zawsze. To temat bardzo delikatny, dla nas niezwykle istotny” – powiedział kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński Patriarcha Jerozolimy.

Wyjątkowa prośba Papieża

Apel o modlitwę i post w intencji pokoju Ojciec Święty wystosował do wiernych podczas środowej Audiencji Generalnej 20 sierpnia. Prosił, aby błagać Boga, „by udzielił nam pokoju i sprawiedliwości oraz otarł łzy tym, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów”.