Leon XIV: módlmy się, aby serca zostały uwolnione od nienawiści
Artur Hanula
Papież we wpisie przypomniał, że obchodzimy dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, „wzywanej także jako Królowa Pokoju”. Zachęcił do przeżycia tego dnia, „podejmując post i modlitwę, błagając Pana o dar pokoju” i uwolnienie ludzkich serc od nienawiści.
„Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, wzywanej także jako Królowa Pokoju. Przeżyjmy ten dzień podejmując post i modlitwę, błagając Pana o dar pokoju. #MódlmySię aby serca zostały uwolnione od nienawiści, aby wyjść z logiki podziału i odwetu, i aby zwyciężyła wizja jedności ożywionej ideą dobra wspólnego” - czytamy w pełnym tekście papieskiego wpisu.
Odpowiedź na papieski apel
W odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego i apel biskupów w modlitwę i post włączyli się m.in. wierni z Polski, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy i Ziemi Świętej. „Jesteśmy wdzięczni za tę uważność na kwestię pokoju, do którego Papież powraca bardzo często – niemal zawsze. To temat bardzo delikatny, dla nas niezwykle istotny” – powiedział kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński Patriarcha Jerozolimy.
Wyjątkowa prośba Papieża
Apel o modlitwę i post w intencji pokoju Ojciec Święty wystosował do wiernych podczas środowej Audiencji Generalnej 20 sierpnia. Prosił, aby błagać Boga, „by udzielił nam pokoju i sprawiedliwości oraz otarł łzy tym, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów”.
