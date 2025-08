Leon XIV modli się za Libańczyków w 5. rocznicę wybuchu w Bejrucie

4 sierpnia przypada 5. rocznica tragicznego wybuchu w porcie w Bejrucie. Z tej okazji sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej wystosował to przesłanie, w którym zapewnia o bliskości Leona XIV oraz o tym, że „ukochany i cierpiący Liban pozostaje w centrum Jego modlitw”.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Papieskie przesłanie, podpisane przez kard. Pietro Parolina, zostało odczytane przez nuncjusza apostolskiego w Libanie, abp Paola Borgię podczas czuwania, które odbyło się w Bejrucie w niedzielę wieczorem, w związku z przypadającą dziś 5. rocznicą tragicznego w skutkach wybuchu, który trwale zdestabilizował sytuację w kraju. „Ojciec Święty, Papież Leon XIV, zapewnia was, jak również wszystkich Libańczyków, o swojej duchowej bliskości i jedności w modlitwie” – napisał kard. Parolin.

Chrystus blisko cierpiących – jak po śmierci Łazarza

Współpracownik Leona XIV przekazał jego zaproszenie, by sięgnąć do biblijnej opowieści o Łazarzu, przyjacielu Jezusa, która może przynieść światło i ukojenie w cierpieniu, będącym udziałem Libańczyków. Zapewnił, że łzy Jezusa, płaczącego po śmierci Łazarza, łączą się ze łzami tych, którzy dziś opłakują utratę swych bliskich. „W ten sposób Chrystus jest blisko każdego z was” – napisał – „Tak jak do Marty, opłakującej śmierć brata Łazarza, Pan mówi do was: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?». Choć wobec tajemnicy śmierci i cierpienia czujemy się pogrążeni w ciemności, Pan ofiarowuje nam światło wiary! To nasza nadzieja w obliczu śmierci”. Posługując się obrazem libańskich cedrów, kard. Parolin zaprosił Libańczyków, by, na wzór tych drzew, kierowali swój wzrok ku niebu.

Liban w sercu Papieża i Kościoła

Kard. Parolin zapewnił, że Papież pragnie również, aby każdy z Libańczyków odczuł miłość Boga oraz całego Kościoła i zapewnił o jego modlitwie i współczuciu wobec ofiar i ich bliskich. „Ukochany i cierpiący Liban pozostaje w centrum Jego modlitw. Pragnie także podziękować biskupom, kapłanom, zakonnicom i zakonnikom, którzy są blisko ludu i wspierają go, pomagając mu utrzymać wzrok skierowany ku niebu i iść ziemską drogą z nadzieją – szczególnie pośród prób” – napisał, przekazując również papieskie błogosławieństwo i zawierzenie wstawiennictwu Matki Bożej i św. Szarbela.

W wyniku tragicznego wybuchu saletry amonowej, skonfiskowanej i zmagazynowanej w porcie w Bejrucie, zginęło 235 osób, 6,5 tys. odniosło obrażenia, a ok. 300 tys. zostało pozbawionych dachu nad głową. Zniszczonych zostało ponad 77 tys. budynków. Liban do dziś zmaga się z potężnym kryzysem ekonomicznym i społecznym, którego pogłębienie nastąpiło wskutek tej katastrofy.