Szukaj

Szukaj

Szukaj

plpolski
2025.08.15 Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański 2025.08.15 Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański  (@VATICAN MEDIA)
Papież

Leon XIV: Maryja jest ikoną nadziei dla swoich dzieci

Maryja, którą zmartwychwstały Chrystus zabrał ze sobą do chwały z ciałem i duszą, jaśnieje jako ikona nadziei dla swoich dzieci, pielgrzymujących na przestrzeni dziejów - wskazał Papież podczas rozważania przed południową modlitwą Anioł Pański, którą odmówił z wiernymi na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Artur Hanula

Ojciec Święty nawiązał też do ostatniej pieśni „Raju” Dantego. Jak podkreślił Papież, poeta ustami św. Bernarda „wysławia Maryję, gdyż tu na ziemi, między nami, śmiertelnikami, jest ‘nadziei żywiącym napojem’, to znaczy żywą krynicą, tryskającą nadzieją”.

Bóg celem pielgrzymki

Ojciec Święty zaznaczył, że ta prawda wiary doskonale wpisuje się w temat Jubileuszu przeżywanego pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”. „Pielgrzym potrzebuje celu, który będzie wyznaczał kierunek jego wędrówki – celu pięknego, atrakcyjnego, który będzie ukierunkowywał jego kroki i dodawał mu sił, gdy poczuje zmęczenie, który będzie nieustannie ożywiał w jego sercu pragnienie i nadzieję” - mówił Leon XIV w rozważaniu. Zaznaczył, że na drodze życia tym celem jest Bóg, będący nieskończoną i wieczną Miłość, pełnią życia, pokoju, radości, wszelkiego dobra. „Ludzkie serce jest pociągane przez takie piękno i nie zaznaje szczęścia, dopóki go nie znajdzie; a rzeczywiście istnieje ryzyko, że go nie znajdzie, jeżeli się zagubi w ‘ciemnym lesie’ zła i grzechu” - dodał Papież.

Misterium miłości 

Papież przypomniał, że Bóg wyszedł nam na spotkanie, przyjmując nasze ciało i zabrał je ze sobą, wstępując do nieba. Chrystus stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. „Nierozerwalnie z Nim związane jest również misterium Maryi – Niewiasty, z której Syn Boży przyjął ciało – oraz Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa” - wskazał Papież. „To jedno misterium miłości, a zatem i wolności” - dodał. Leon XIV zaznaczył, że całe życie Maryi było pielgrzymką nadziei z Jezusem, „pielgrzymką, która przez krzyż i zmartwychwstanie doprowadziła Ją do ojczyzny, w objęcia Boga”. 

Na zakończenie Papież wskazał, że gdy w życiu człowieka nadchodzą chmury, a droga staje się niepewna i trudna, trzeba podnieść wzrok na Maryję, aby odnaleźć nadzieję, która nie zawodzi.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

Tematy
15 sierpnia 2025, 12:08

Anioł Pański to modlitwa odmawiana na pamiątkę Tajemnicy Wcielenia trzy razy dziennie: o 6 rano, w południe i wieczorem około 18, w momencie, w którym biją dzwony. Nazwa Anioł Pański pochodzi od pierwszego wersetu modlitwy – Angelus Domini nuntiavit Mariae. Składają się na nią trzy krótkie teksty nawiązujące do Wcielenia Jezusa Chrystusa i modlitwa Zdrowaś Maryjo, odmawiana trzykrotnie. Anioł Pański ta jest odmawiany przez Papieża na Placu św. Piotra w południe w każdą niedzielę i w uroczystości liturgiczne. Przed odmówieniem modlitwy Papież wygłasza także krótkie przemówienie odwołujące się do Ewangelii z danego dnia. Później następują pozdrowienia pielgrzymów.

Od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego zamiast Anioła Pańskiego odmawiana jest modlitwa Regina Coeli, która upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kończy ją trzykrotne Chwała Ojcu.

Ostatnie modlitwy Anioł Pański / Regina Caeli

Czytaj wszystko >

Módl się z Papieżem

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

- i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

Oto ja, służebnica Pańska,

- niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem

- i mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,

- abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.