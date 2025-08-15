Leon XIV: Maryja jest ikoną nadziei dla swoich dzieci

Maryja, którą zmartwychwstały Chrystus zabrał ze sobą do chwały z ciałem i duszą, jaśnieje jako ikona nadziei dla swoich dzieci, pielgrzymujących na przestrzeni dziejów - wskazał Papież podczas rozważania przed południową modlitwą Anioł Pański, którą odmówił z wiernymi na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Artur Hanula

Ojciec Święty nawiązał też do ostatniej pieśni „Raju” Dantego. Jak podkreślił Papież, poeta ustami św. Bernarda „wysławia Maryję, gdyż tu na ziemi, między nami, śmiertelnikami, jest ‘nadziei żywiącym napojem’, to znaczy żywą krynicą, tryskającą nadzieją”.

Bóg celem pielgrzymki

Ojciec Święty zaznaczył, że ta prawda wiary doskonale wpisuje się w temat Jubileuszu przeżywanego pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”. „Pielgrzym potrzebuje celu, który będzie wyznaczał kierunek jego wędrówki – celu pięknego, atrakcyjnego, który będzie ukierunkowywał jego kroki i dodawał mu sił, gdy poczuje zmęczenie, który będzie nieustannie ożywiał w jego sercu pragnienie i nadzieję” - mówił Leon XIV w rozważaniu. Zaznaczył, że na drodze życia tym celem jest Bóg, będący nieskończoną i wieczną Miłość, pełnią życia, pokoju, radości, wszelkiego dobra. „Ludzkie serce jest pociągane przez takie piękno i nie zaznaje szczęścia, dopóki go nie znajdzie; a rzeczywiście istnieje ryzyko, że go nie znajdzie, jeżeli się zagubi w ‘ciemnym lesie’ zła i grzechu” - dodał Papież.

Misterium miłości

Papież przypomniał, że Bóg wyszedł nam na spotkanie, przyjmując nasze ciało i zabrał je ze sobą, wstępując do nieba. Chrystus stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. „Nierozerwalnie z Nim związane jest również misterium Maryi – Niewiasty, z której Syn Boży przyjął ciało – oraz Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa” - wskazał Papież. „To jedno misterium miłości, a zatem i wolności” - dodał. Leon XIV zaznaczył, że całe życie Maryi było pielgrzymką nadziei z Jezusem, „pielgrzymką, która przez krzyż i zmartwychwstanie doprowadziła Ją do ojczyzny, w objęcia Boga”.

Na zakończenie Papież wskazał, że gdy w życiu człowieka nadchodzą chmury, a droga staje się niepewna i trudna, trzeba podnieść wzrok na Maryję, aby odnaleźć nadzieję, która nie zawodzi.