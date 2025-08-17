Leon XIV: Jezus zachęca do wierności prawdzie w miłości
Artur Hanula
Ojciec Święty nawiązał do Ewangelii z dnia (Łk 12, 49-53), gdzie Jezus mówi uczniom o swojej trudnej misji, jak również misji jego naśladowców, która niejednokrotnie jest „znakiem sprzeciwu” (por. Łk 2, 34).
Zapowiedź trudnych wydarzeń
Ojciec Święty podkreślił zapowiedź Jezusa, który mówił uczniom o tym, co czekało na Niego w Jerozolimie. Przywódcy ludu zareagują z okrucieństwem na Jego nauczanie.
Podobny los spotykał później pierwsze chrześcijańskie wspólnoty, które choć były pokojowe i starały się żyć przesłaniem miłości, doświadczały prześladowań.
Postępowanie w prawdzie kosztuje
Papież przypomniał, że dobro nie zawsze cieszy się uznaniem otoczenia, a nawet „niekiedy właśnie dlatego, że jego piękno drażni tych, którzy go nie przyjmują, ci, którzy je pełnią, spotykają się z ostrym sprzeciwem, a nawet znęcaniem się i przemocą”. Leon XIV zaznaczył, że „postępowanie w prawdzie kosztuje, ponieważ są w świecie ludzie, którzy wybierają kłamstwo, i dlatego, że diabeł, wykorzystując to, często usiłuje utrudniać działanie ludzi dobrych”.
Czynienie dobra odpowiedzią na zło
Jak mówił Ojciec Święty Jezus, „zachęca nas, abyśmy nie reagowali na przemoc zemstą, ale byśmy pozostawali wierni prawdzie w miłości. Dają o tym świadectwo męczennicy, przelewając krew za wiarę, a my również, w odmiennych okolicznościach i na inne sposoby, możemy ich naśladować”.
Cena życia w prawdzie
Papież wskazał na wysoką cenę, jaką musi zapłacić np. dobry rodzic chcący dobrze wychować dziecko. Zdarza się, że musi mówić „nie”, upominać, a to wiąże się z trudnościami. „To samo odnosi się do nauczyciela, który pragnie właściwie kształcić swoich uczniów, do profesjonalisty, zakonnika, polityka, którzy postanawiają uczciwie wypełniać swoją misję, a także do każdego, kto stara się konsekwentnie wypełniać swoje obowiązki, zgodnie z nauczaniem Ewangelii” - mówił Papież.
Przykład Męczenników
Na zakończenie Papież zachęcił, aby prosić Królową Męczenników - Maryję - „żeby nam pomagała być w każdych okolicznościach wiernymi i odważnymi świadkami Jej Syna, i wspierać braci i siostry, którzy dziś cierpią z powodu wiary”.
