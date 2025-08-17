Szukaj

Papież podczas modlitwy Anioł Pański Papież podczas modlitwy Anioł Pański  (@VATICAN MEDIA)
Papież

Leon XIV: Jezus zachęca do wierności prawdzie w miłości

Jezus zachęca nas, abyśmy – z Jego pomocą – nie poddawali się, lecz „żebyśmy nadal działali dla dobra naszego i wszystkich, także tych, którzy sprawiają nam cierpienie” - wskazał Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo.

Artur Hanula

Ojciec Święty nawiązał do Ewangelii z dnia (Łk 12, 49-53), gdzie Jezus mówi uczniom o swojej trudnej misji, jak również misji jego naśladowców, która niejednokrotnie jest „znakiem sprzeciwu” (por. Łk 2, 34).

Zapowiedź trudnych wydarzeń

Ojciec Święty podkreślił zapowiedź Jezusa, który mówił uczniom o tym, co czekało na Niego w Jerozolimie. Przywódcy ludu zareagują z okrucieństwem na Jego nauczanie. 

Podobny los spotykał później pierwsze chrześcijańskie wspólnoty, które choć były pokojowe i starały się żyć przesłaniem miłości, doświadczały prześladowań. 

Wśród uczestników modlitwy Anioł Pański z Papieżem tradycyjnie byli też Polacy
Wśród uczestników modlitwy Anioł Pański z Papieżem tradycyjnie byli też Polacy   (@Vatican Media)

Postępowanie w prawdzie kosztuje

Papież przypomniał, że dobro nie zawsze cieszy się uznaniem otoczenia, a nawet „niekiedy właśnie dlatego, że jego piękno drażni tych, którzy go nie przyjmują, ci, którzy je pełnią, spotykają się z ostrym sprzeciwem, a nawet znęcaniem się i przemocą”. Leon XIV zaznaczył, że „postępowanie w prawdzie kosztuje, ponieważ są w świecie ludzie, którzy wybierają kłamstwo, i dlatego, że diabeł, wykorzystując to, często usiłuje utrudniać działanie ludzi dobrych”.

Papież wskazał na wysoką cenę, jaką musi zapłacić np. dobry rodzic chcący dobrze wychować dziecko
Papież wskazał na wysoką cenę, jaką musi zapłacić np. dobry rodzic chcący dobrze wychować dziecko   (@VATICAN MEDIA)

Czynienie dobra odpowiedzią na zło

Jak mówił Ojciec Święty Jezus, „zachęca nas, abyśmy nie reagowali na przemoc zemstą, ale byśmy pozostawali wierni prawdzie w miłości. Dają o tym świadectwo męczennicy, przelewając krew za wiarę, a my również, w odmiennych okolicznościach i na inne sposoby, możemy ich naśladować”.

Cena życia w prawdzie

Papież wskazał na wysoką cenę, jaką musi zapłacić np. dobry rodzic chcący dobrze wychować dziecko. Zdarza się, że musi mówić „nie”, upominać, a to wiąże się z trudnościami. „To samo odnosi się do nauczyciela, który pragnie właściwie kształcić swoich uczniów, do profesjonalisty, zakonnika, polityka, którzy postanawiają uczciwie wypełniać swoją misję, a także do każdego, kto stara się konsekwentnie wypełniać swoje obowiązki, zgodnie z nauczaniem Ewangelii” - mówił Papież. 


Przykład Męczenników

Na zakończenie Papież zachęcił, aby prosić Królową Męczenników - Maryję - „żeby nam pomagała być w każdych okolicznościach wiernymi i odważnymi świadkami Jej Syna, i wspierać braci i siostry, którzy dziś cierpią z powodu wiary”.

17 sierpnia 2025, 12:06

Anioł Pański to modlitwa odmawiana na pamiątkę Tajemnicy Wcielenia trzy razy dziennie: o 6 rano, w południe i wieczorem około 18, w momencie, w którym biją dzwony. Nazwa Anioł Pański pochodzi od pierwszego wersetu modlitwy – Angelus Domini nuntiavit Mariae. Składają się na nią trzy krótkie teksty nawiązujące do Wcielenia Jezusa Chrystusa i modlitwa Zdrowaś Maryjo, odmawiana trzykrotnie. Anioł Pański ta jest odmawiany przez Papieża na Placu św. Piotra w południe w każdą niedzielę i w uroczystości liturgiczne. Przed odmówieniem modlitwy Papież wygłasza także krótkie przemówienie odwołujące się do Ewangelii z danego dnia. Później następują pozdrowienia pielgrzymów.

Od Wielkanocy do Zesłania Ducha Świętego zamiast Anioła Pańskiego odmawiana jest modlitwa Regina Coeli, która upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kończy ją trzykrotne Chwała Ojcu.

Ostatnie modlitwy Anioł Pański / Regina Caeli

Módl się z Papieżem

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

- i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

Oto ja, służebnica Pańska,

- niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem

- i mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,

- abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.