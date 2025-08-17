Leon XIV: Jezus zachęca do wierności prawdzie w miłości

Jezus zachęca nas, abyśmy – z Jego pomocą – nie poddawali się, lecz „żebyśmy nadal działali dla dobra naszego i wszystkich, także tych, którzy sprawiają nam cierpienie” - wskazał Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo.

Artur Hanula

Ojciec Święty nawiązał do Ewangelii z dnia (Łk 12, 49-53), gdzie Jezus mówi uczniom o swojej trudnej misji, jak również misji jego naśladowców, która niejednokrotnie jest „znakiem sprzeciwu” (por. Łk 2, 34).

Zapowiedź trudnych wydarzeń

Ojciec Święty podkreślił zapowiedź Jezusa, który mówił uczniom o tym, co czekało na Niego w Jerozolimie. Przywódcy ludu zareagują z okrucieństwem na Jego nauczanie.

Podobny los spotykał później pierwsze chrześcijańskie wspólnoty, które choć były pokojowe i starały się żyć przesłaniem miłości, doświadczały prześladowań.

Wśród uczestników modlitwy Anioł Pański z Papieżem tradycyjnie byli też Polacy (@Vatican Media)

Postępowanie w prawdzie kosztuje

Papież przypomniał, że dobro nie zawsze cieszy się uznaniem otoczenia, a nawet „niekiedy właśnie dlatego, że jego piękno drażni tych, którzy go nie przyjmują, ci, którzy je pełnią, spotykają się z ostrym sprzeciwem, a nawet znęcaniem się i przemocą”. Leon XIV zaznaczył, że „postępowanie w prawdzie kosztuje, ponieważ są w świecie ludzie, którzy wybierają kłamstwo, i dlatego, że diabeł, wykorzystując to, często usiłuje utrudniać działanie ludzi dobrych”.

Papież wskazał na wysoką cenę, jaką musi zapłacić np. dobry rodzic chcący dobrze wychować dziecko (@VATICAN MEDIA)

Czynienie dobra odpowiedzią na zło

Jak mówił Ojciec Święty Jezus, „zachęca nas, abyśmy nie reagowali na przemoc zemstą, ale byśmy pozostawali wierni prawdzie w miłości. Dają o tym świadectwo męczennicy, przelewając krew za wiarę, a my również, w odmiennych okolicznościach i na inne sposoby, możemy ich naśladować”.

Cena życia w prawdzie

Papież wskazał na wysoką cenę, jaką musi zapłacić np. dobry rodzic chcący dobrze wychować dziecko. Zdarza się, że musi mówić „nie”, upominać, a to wiąże się z trudnościami. „To samo odnosi się do nauczyciela, który pragnie właściwie kształcić swoich uczniów, do profesjonalisty, zakonnika, polityka, którzy postanawiają uczciwie wypełniać swoją misję, a także do każdego, kto stara się konsekwentnie wypełniać swoje obowiązki, zgodnie z nauczaniem Ewangelii” - mówił Papież.

Przykład Męczenników

Na zakończenie Papież zachęcił, aby prosić Królową Męczenników - Maryję - „żeby nam pomagała być w każdych okolicznościach wiernymi i odważnymi świadkami Jej Syna, i wspierać braci i siostry, którzy dziś cierpią z powodu wiary”.