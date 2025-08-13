Leon XIV: Jezus nie gorszy się w obliczu naszej słabości

Jeśli uznamy nasze ograniczenia, jeśli pozwolimy, by dotknęło nas cierpienie Chrystusa, wówczas możemy w końcu narodzić się na nowo. Wiara nie chroni nas przed możliwością popełnienia grzechu, lecz zawsze oferuje nam drogę wyjścia: drogę miłosierdzia - wskazał Papież podczas audiencji generalnej. Środowa katecheza stanowiła kontynuację rozważania ostatnich dni życia Zbawiciela (Mk 14, 17-21).

ks. Marek Weresa – Watykan

Dziś Ojciec Święty podjął fragment mówiący o objawieniu przez Jezusa prawdy o tym, że jeden z Dwunastu Go zdradzi. „Zbawienie zaczyna się właśnie tutaj: od świadomości, że to my możemy zniszczyć zaufanie do Boga, ale to również my możemy je podjąć na nowo, strzec go i odnawiać” - zaznaczył Papież.

Miłość nie może obejść się bez prawdy

„Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda, ten, który je ze Mną” (Mk 14, 18) – nawiązując do tych słów z Ewangelii, Papież Leon XIV wskazał, że są to „słowa mocne”. Pan Jezus wypowiadając je nie chce potępić, lecz „pokazać, jak bardzo miłość – gdy jest prawdziwa – nie może obejść się bez prawdy”. Ewangeliczna scena nacechowana jest „milczącym cierpieniem”, w którym dominują pytania, podejrzenia, kruchość. „Jest to cierpienie, które my też dobrze znamy, gdy w nasze najserdeczniejsze relacje wkrada się cień zdrady” - dodał Papież.

Rozpocząć drogę zbawienia

Pan Jezus zmusza swoich uczniów do postawienia sobie pytania: „Czyżbym ja?” (Mk 14, 19). To co czyni jest zaskakujące, bowiem nie podnosi głosu, nie pokazuje palcem na winnego ani nie wskazuje bezpośrednio na Judasza.

Pytanie „Czyżbym ja?” – wskazał Ojciec Święty – „jest chyba jednym z najszczerszych, jakie możemy postawić sobie samym”. Leon XIV dodał: „Nie jest to pytanie niewinnego, ale ucznia, który odkrywa swoją kruchość. Nie jest to krzyk winnego, ale szept tego, kto – mimo pragnienia miłowania – wie, że może zranić. To właśnie w tej świadomości rozpoczyna się droga zbawienia”.

Prawda prowadząca do zbawienia

Papież wskazał, że „Jezus nie oskarża, żeby upokorzyć. Mówi prawdę, ponieważ chce zbawić. A aby zostać zbawionym, trzeba poczuć: poczuć, że jest się zaangażowanym, poczuć, że jest się miłowanym mimo wszystko, poczuć, że zło jest realne, lecz nie do niego należy ostatnie słowo”. Jedynie ten, kto doświadczył i zrozumiał prawdę głębokiej miłości, może zaakceptować również ranę zdrady.

Wobec słów Pana Jezusa, uczniowie reagują nie gniewem, lecz smutkiem. Tam nie ma oburzenia, ale ból, „który rodzi się z realnej możliwości bycia uwikłanym”. Leon XIV dodał, że „właśnie ten smutek, jeśli zostanie przyjęty szczerze, staje się miejscem nawrócenia. Ewangelia nie uczy nas negowania istnienia zła, lecz uznawania go za bolesną okazję do odrodzenia”.

Okrzyk bólu

Zdanie, które wypowiada Zbawiciel: „Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził” (Mk 14, 21) brzmi mocno. Te surowe słowa trzeba jednak rozumieć nie jako przekleństwo, „ale raczej okrzyk bólu”, „okrzyk szczerego i głębokiego współczucia”.

Papież powiedział, że Pan Bóg jest tym, który „godzi się cierpieć. Kiedy widzi zło, nie mści się, lecz ubolewa”. Słowa z rozważanej Ewangelii „nie są wydanym «a priori» wyrokiem, lecz prawdą, którą każdy z nas może uznać: jeśli zaprzeczymy miłości, która nas stworzyła, jeśli zdradzając, staniemy się niewierni samym sobie, to naprawdę zatracimy sens naszego przyjścia na świat i sami wykluczymy się ze zbawienia”.

Milcząca siła Boga

Ojciec Święty zauważył także, że Pan Jezus wie, że „żadna przyjaźń nie jest wolna od ryzyka zdrady”. Mimo tego, że nie przestaje ufać. „Stale zasiada do stołu ze swoimi uczniami. Nie rezygnuje z łamania chleba nawet dla tych, którzy Go zdradzą. To jest milcząca siła Boga: nigdy nie porzuca stołu miłości, nawet gdy wie, że pozostanie sam” - zaakcentował.

Papież dodał, że na tym polega nadzieja – „na świadomości, że nawet jeśli my możemy zawieść, Bóg nie zawodzi nigdy. Nawet jeśli możemy zdradzić, On nie przestaje nas kochać”.

„A jeśli pozwolimy, by dosięgła nas ta miłość – pokorna, zraniona, ale zawsze wierna – wtedy naprawdę możemy się odrodzić. I zacząć żyć już nie jako zdrajcy, lecz jako zawsze miłowane dzieci” - zaakcentował.