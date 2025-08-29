Leon XIV do szkół ewangelizacji: musimy przekazywać to, co sami otrzymaliśmy

Misją Kościoła i każdego chrześcijanina jest dawanie świadectwa o spotkaniu z Bogiem życia – powiedział Papież do członków Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja, których przyjął dziś rano w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. W spotkaniu wziął udział biskup pomocniczy diecezji legnickiej Piotr Wawrzynek.

Monika Nowak-López

Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja została założona w 1980 r. w Meksyku przez José Prado Floresa. Jej celem jest formacja katolików w zakresie ewangelizacji. Szkoły prowadzą działalność na całym świecie, oferując warsztaty i kursy, które mają pomagać w ożywianiu wiary i rozwijać umiejętności głoszenia Dobrej Nowiny. Swoją misję opierają na biblijnym przykładzie św. Andrzeja Apostoła.

Z członkami Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja (@Vatican Media)

Świadczyć o spotkaniu z Bogiem

Papież przypomniał o wspominanym dziś w liturgii męczeństwie św. Jana Chrzciciela i zauważył, że jego postać „może nam bardzo pomóc w refleksji nad misją ewangelizatorów w dzisiejszych czasach”. Odwołując się do słów z Ewangelii św. Jana: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14), podkreślił, że Jan Chrzciciel daje o tym świadectwo. Przywołując następnie słowa z Pierwszego Listu św. Jana: „cośmy ujrzeli i usłyszeli, oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami” (1 J 1,3), zaznaczył, że zadaniem szkoły ewangelizacji jest dawanie świadectwa o spotkaniu z Bogiem życia.

Bądźmy wiernymi naśladowcami Chrystusa

Naszym powołaniem, jako ochrzczonych, jest „przekazywać to, co sami otrzymaliśmy, abyśmy wszyscy stali się jednym w Chrystusie” – powiedział do zgromadzonych Leon XIV, zachęcając ich jednocześnie do kontemplacji „życia świętych, którzy podobnie jak Jan Chrzciciel byli wiernymi naśladowcami Jezusa Chrystusa, wyrażając to słowami i dobrymi uczynkami”.

Podczas audiencji dla członków szkół ewangelizacji w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego (@Vatican Media)

Na zakończenie Papież podziękował członkom szkół ewangelizacyjnych za ich owocną pracę i zachęcił do dalszej drogi z odnowioną nadzieją.