Leon XIV do Kościoła w Amazonii o ewangelizacji, sprawiedliwości i środowisku
Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan
W dniach 17-20 sierpnia trwa zebranie plenarne biskupów Amazonii. W liście skierowanym do nich, a podpisanym w imieniu Papieża przez kard. Pietro Parolina, zostało podkreślone, że „niezbędne jest, aby Jezus Chrystus, w którym wszystko zostaje zjednoczone (por. Ef 1,10), był głoszony z jasnością i wielką miłością wśród mieszkańców Amazonii, tak abyśmy starali się dawać im świeży i czysty chleb Dobrej Nowiny oraz niebiański pokarm Eucharystii – jedyny sposób, by naprawdę być ludem Bożym i Ciałem Chrystusa”.
Papież wskazał by tam, gdzie głosi się imię Chrystusa nie było miejsca na niesprawiedliwość społeczną, ale by potrafiono „przyjmować się nawzajem jak bracia”.
W kontekście Amazonii Leon XIV apeluje, „aby nikt nie niszczył lekkomyślnie dóbr naturalnych, które mówią o dobroci i pięknie Stwórcy, ani tym bardziej, aby nie podporządkowywał się im jako niewolnik czy czciciel natury, ponieważ zostały nam one dane, by doprowadzić nas do ostatecznego celu – uwielbienia Boga i osiągnięcia w ten sposób zbawienia naszych dusz”.
Nawiązując do Synodu o synodalności Papież dziękuje „za wysiłek w promowaniu najwyższego dobra Kościoła dla wiernych umiłowanego terytorium amazońskiego” i zachęca wiernych, aby w oparciu o jedność i kolegialność właściwą „organizmowi episkopalnemu” poszukiwali sposobów, by konkretnie i skutecznie pomagać biskupom diecezjalnym i wikariuszom apostolskim w wypełnianiu ich misji.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.