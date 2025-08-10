Leon XIV: dar życia nie może się wyczerpać – potrzebuje miłości

Uczynki miłosierdzia są najbezpieczniejszym i najbardziej rentownym bankiem, któremu możemy powierzyć skarb naszego życia - wskazał Leon XIV podczas niedzielnego rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty dodał, że „dar Boży, jakim jesteśmy potrzebuje przestrzeni, wolności, relacji, aby się zrealizować i wyrazić – potrzebuje miłości, która jako jedyna przemienia i uszlachetnia każdy aspekt naszej egzystencji, czyniąc nas coraz bardziej podobnymi do Boga”.

ks. Marek Weresa – Watykan

Jak zainwestować skarb naszego życia?

Papież rozważając niedzielną Ewangelię, wskazał, że Pan Jezus napomina nas, abyśmy „nie zachowywali dla siebie darów, które dał nam Bóg, lecz byśmy je wykorzystywali wielkodusznie dla dobra innych, zwłaszcza tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy”. Nie chodzi tylko o gest dzielenia się dobrami materialnymi, które mamy. Trzeba wykorzystać nasze umiejętności, czas, uczucia, obecność i empatię.

„Krótko mówiąc, wszystko to, co w zamyśle Bożym czyni z każdego z nas dobro wyjątkowe, bezcenne, żywy i pulsujący kapitał – domaga się, by go pielęgnować i inwestować, by mógł się rozwijać; w przeciwnym razie usycha i traci na wartości” - wskazał Ojciec Święty. Papież podkreślił, że nie możemy też tego utracić, gdy te dary stają się jedynie „przedmiotem konsumpcji”.

Miłować!

Leon XIV wezwał, aby w codziennym życiu starać się „nie zaprzepaścić żadnej okazji, żeby miłować”. „To jest czujność, jakiej od nas wymaga Jezus – przyzwyczajenie się do bycia uważnymi, gotowymi, wrażliwymi względem siebie nawzajem, tak jak On wobec nas w każdej chwili” - dodał.