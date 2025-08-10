Leon XIV: dar życia nie może się wyczerpać – potrzebuje miłości
ks. Marek Weresa – Watykan
Jak zainwestować skarb naszego życia?
Papież rozważając niedzielną Ewangelię, wskazał, że Pan Jezus napomina nas, abyśmy „nie zachowywali dla siebie darów, które dał nam Bóg, lecz byśmy je wykorzystywali wielkodusznie dla dobra innych, zwłaszcza tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy”. Nie chodzi tylko o gest dzielenia się dobrami materialnymi, które mamy. Trzeba wykorzystać nasze umiejętności, czas, uczucia, obecność i empatię.
„Krótko mówiąc, wszystko to, co w zamyśle Bożym czyni z każdego z nas dobro wyjątkowe, bezcenne, żywy i pulsujący kapitał – domaga się, by go pielęgnować i inwestować, by mógł się rozwijać; w przeciwnym razie usycha i traci na wartości” - wskazał Ojciec Święty. Papież podkreślił, że nie możemy też tego utracić, gdy te dary stają się jedynie „przedmiotem konsumpcji”.
Miłować!
Leon XIV wezwał, aby w codziennym życiu starać się „nie zaprzepaścić żadnej okazji, żeby miłować”. „To jest czujność, jakiej od nas wymaga Jezus – przyzwyczajenie się do bycia uważnymi, gotowymi, wrażliwymi względem siebie nawzajem, tak jak On wobec nas w każdej chwili” - dodał.
