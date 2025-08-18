Ojcze Święty, to twoja rodzina - dzień Papieża z ubogimi w Albano

Nigdy wcześniej nie przeżyłem czegoś takiego. Na co dzień śpię na dworcu w Velletri, a dziś poczułem się jak w domu, kiedy byłem mały – mówi wzruszony 57-letni bezdomny Massimiliano. W niedzielę Leon XIV spożył obiad ze 110 ubogimi, podopiecznymi Caritas z diecezji Albano. Wcześniej sprawował Mszę św. z udziałem wielu z nich. To był niezwykły i historyczny dzień bliskości Ojca Świętego z ludźmi „najbardziej kruchymi ekonomicznie i społecznie”.

Daniele Piccini – Albano

W artykule:

Papież daje przykład bliskości

Historia bezdomnego Massimiliano

Stała pomoc ubogim Kościoła w Albano

W niedzielę idzie się razem na Mszę, pije się kawę w barze, a potem w domu je się obiad. Brzmi jak program świątecznego dnia typowej katolickiej rodziny. I właśnie tak, jak w rodzinie, spędzili niedzielę 17 sierpnia, Papież Leon XIV i stu dziesięciu podopiecznych Caritas z Albano.

Trójkolorowa szarfa

„To ważny dzień – komentował dla mediów watykańskich burmistrz Albano, Massimiliano Borelli, oczekując na przyjazd Papieża przed godziną 9, na początku Via della Rotonda w miasteczku Albano Laziale. Ważny, „ze względu na znaczenie silnej bliskości, jaką Ojciec Święty pragnie okazać wobec najbardziej kruchych, ekonomicznie i społecznie”.

Burmistrz, którego garnitur uroczyście był przystrojony trójkolorową szarfą w barwach narodowych Włoch, później uczestniczył we Mszy św. z Papieżem i z ubogimi. Takiego wydarzenia miasto jeszcze nie przeżywało.

Przybycie Papieża

Gdy Leon XIV przybył na via della Rotonda o godz. 9:05, setki wiernych stojących za barierkami ustawionymi wzdłuż chodników, po prawej i po lewej stronie, zaczęły wołąć: „Niech żyje Papież!”. On z uśmiechem podawał dłonie, błogosławił. Miał do przejścia zaledwie kilka metrów, zanim dotrze do sanktuarium Santa Maria della Rotonda, gdzie o godz. 9:30 przewodniczył liturgii eucharystycznej, animowanej i współtworzonej właśnie przez podopiecznych diecezjalnej organizacji charytatywnej Caritas.

Papież stał się bliskim dla najmniejszych

Po Mszy chmury nad Albano, łagodzące upał, zamieniają się w gęsty deszcz. W siedzibie Caritas w Albano, na Piazza Vescovile, gdzie wszyscy 110 uczestników obiadu w Borgo Laudato si’ zgromadzili się przed wyjazdem do Pałaców Papieskich, każdy szuka schronienia, gdzie się da.

„Papież użył doskonałych słów podczas homilii, opisując dokładnie to, czym Caritas powinna być” – mówi Clara Borri, psycholog z Centrum Wsparcia Caritas w Albano, która na co dzień pracuje ze słowami i nad słowami, w głębi. „W tym, co powiedział, było natężenie i energia – kontynuuje psycholog z wilgotnymi oczami, trochę ze wzruszenia, trochę od deszczu, chroniąc się pod zadaszeniem – dokładnie to, czego Caritas potrzebuje. Powiedział, że Kościół powinien być okrągły, bez krawędzi, gościnny. I właśnie taka powinna być działalność Caritas. A to, co mnie uderza, to fakt, że on sam pierwszy daje przykład – przyjmując, zapraszając, stając się bliskim ostatnim”.

Przybycie gości

Podczas gdy Papież Leon XIV odmawiał modlitwę Anioł Pański w Castel Gandolfo, deszcz ustał i podopieczni Caritas zaczęli przybywać, partiami, kilkoma busami, na plac przed Pawilonem Odpoczynku w Borgo Laudato si’ w Pałacach Papieskich w Castel Gandolfo. Tutaj zostają przyjęci aperitifem przez personel Borgo. Pod namiotem w kształcie litery „L” ustawiono długi stół, również w kształcie „L”: jego długie ramiona zbiegają się ku stołowi okrągłemu. Właśnie tutaj zasiądzie Papież – nie z władzami religijnymi i cywilnymi, lecz z trzema podopiecznymi usług Caritas w Albano.

Ojcze Święty – to twój dom, twoja rodzina

Kiedy rozmawiamy z zebranymi, jego miejsce jest jeszcze puste, ale współtowarzysze przy stole już siedzą, czekają na niego. „Nigdy wcześniej nie przeżyłem czegoś takiego – my, którzy zazwyczaj jesteśmy na marginesie, dziś zjemy obiad z Papieżem” – mówi Massimiliano Teriaca, 57-letni bezdomny, który z ogromnym wzruszeniem zajmuje właśnie miejsce po prawej stronie Ojca Świętego.

Mężczyzna, który śpi na dworcu kolejowym w Velletri, od około roku uczęszcza do siedziby Caritas w Albano na Piazza Vescovile: korzysta z pryszniców, je posiłki i poddaje się badaniom lekarskim. „Tutaj to nie jest tylko organizacja charytatywna, ale rodzina – i właśnie to mi się podoba” – mówi, zanim przerwie mu szmer, który powstaje przy stołach.

Papież już przybył, przechodzi między stojącymi gośćmi, podaje dłonie, pozdrawia dzieci, zajmuje miejsce. Wita go kardynał Fabio Baggio, dyrektor generalny Centrum Szkolenia Wyższego Laudato Si’ i podsekretarz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, dobrze oddając istotę chwili: „Ojcze Święty, to jest twój dom, a my jesteśmy twoją rodziną”.

„Smacznego!”

I rzeczywiście, jak każdy szanujący się niedzielny obiad, także ten rozpoczyna się krótkim przemówieniem „głowy rodziny”. „Być tutaj zgromadzonymi dziś po południu, na tym obiedzie – mówi Leon XIV – oznacza żyć razem z Bogiem, we wspólnocie i w braterstwie. Dziękuję i smacznego!”.

O godz. 15:30 goście wychodzą przez bramę Pałaców Papieskich, która wychodzi na Piazza Pia. Wśród nich jest także Massimiliano, widocznie szczęśliwy. „To był cudowny dzień – opowiada wzruszony – miałem możliwość zasiąść przy tym samym stole co Papież. Mieliśmy dobrą rozmowę. Chciał wiedzieć o moim życiu, gdzie mieszkam. Powiedziałem mu, że żyję na ulicy. Chciał wiedzieć, czy tutaj w Albano jest noclegownia. Odpowiedziałem, że nie, ale że diecezja działa, aby ją zbudować. Poczułem się wysłuchany, jestem pewien, że zrobi wiele dla nas, biednych. To człowiek niezwykły. Czułem się jak w domu, jak wtedy, gdy byłem mały”.

Dzień niezwykłej zwyczajności

„To prawda, przeżyliśmy dzień historyczny – mówi biskup Albano, monsignor Vincenzo Viva – ale w rzeczywistości to, co wydarzyło się dzisiaj: spotkanie przy stole eucharystycznym, na Mszy, a potem przy stole obiadowym, razem z ubogimi, to jest to, co dzieje się codziennie w naszych Centrach Wsparcia, w naszej Caritas diecezjalnej. Jednak to, co dzieje się na co dzień, nie ma takiej widoczności, również dlatego, że żyjemy w społeczeństwie, które nie chce widzieć ubogich i wykluczonych. Papież nadał widoczność rzeczywistości, która jest w centrum naszej Diecezji – rzeczywistości służby ostatnim. Natomiast dla ubogich spotkanie z Papieżem było przywróceniem sprawiedliwości: faktem, że namiestnik Piotra poświęcił uwagę właśnie im”.