Biskupi Haiti dziękują Papieżowi za apel o pomoc ich ojczyźnie

Konferencja Episkopatu Haiti podziękowała Ojcu Świętemu za wygłoszenie apelu w obronie narodu haitańskiego po modlitwie Anioł Pański w minioną niedzielę. „Na Haiti zbrodnia nie ma granic” – mówi Vatican News przewodniczący Konferencji Episkopatu Haiti, wyrażając nadzieję, że na apel Papieża odpowiedzą organizacje międzynarodowe.

Wojciech Rogacin

Wsparcie od Papieża

„Dziękujemy Ojcu Świętemu za ten apel w obronie narodu haitańskiego, za to wezwanie do społeczności międzynarodowej, aby w większym stopniu i w sposób bardziej konkretny zajęła się sytuacją Haiti. Apel ten wyraża troskę Ojca Świętego o narody znajdujące się w trudnej sytuacji, o ofiary niesprawiedliwości, wojny i przemocy” – powiedział Vatican News arcybiskup Port-au-Prince, Max Leroy Mesidor.

Podkreślił, że Papież Leon XIV daje w ten sposób wsparcie głosowi Kościoła na Haiti, który nie przestaje wołać o zakończenie przemocy i o opamiętanie się tych, którzy sieją żałobę w rodzinach, oraz wszystkich osób, które w taki czy inny sposób ich wspierają.

Na Haiti przemoc nie ma granic

„W naszym kraju zbrodnia nie zna już żadnych granic” – mówi abp Max Leroy Mesidor. „Świadectwem tego jest porwanie ośmiu osób, w tym dziecka z sierocińca Sainte Hélène w Kenscoff. Ten akt barbarzyństwa jest jednym z wielu znaków upadku państwa i społeczeństwa, które traci poczucie wartości życia i godności ludzkiej” – dodaje hierarcha.

Wyraża nadzieję, że ten apel Papieża zostanie wysłuchany przez władze haitańskie oraz przez społeczność międzynarodową, która ostatnia wielokrotnie organizowała spotkania dotyczące sytuacji w tym kraju, lecz na rezultaty wciąż Haitańczycy – z desperacją - czekają. Siły wielonarodowe wspierające bezpieczeństwo mają bowiem bardzo ograniczony wpływ. Brakuje im poważnie zarówno personelu, jak i środków logistycznych.

Wybrzmieć w sercach Haitańczyków

„Apel Ojca Świętego powinien przede wszystkim wybrzmieć w sercach Haitańczyków, ponieważ to my jako pierwsi jesteśmy odpowiedzialni za zorganizowanie kraju, mając wspólny projekt, promując dialog w duchu niestosowania przemocy i sprawiedliwości. Aby mógł się odbyć dialog, aby mogła mieć miejsce konferencja narodowa, konieczne jest, by ucichła broń. Trzeba wyrzec się przemocy” – podkreśla abp Mesidor.

Rozmowę kończy podziękowaniem z całego serca Papieżowi Leonowi XIV. „Łączymy naszą modlitwę z jego modlitwą, aby Bóg pomógł narodowi haitańskiemu uwolnić się od wszelkich więzów, które krępują jego rozwój – szczególnie od przemocy ze strony uzbrojonych grup, braku świadomości patriotycznej i drobnych, egoistycznych walk o władzę i pieniądze” – mówi.

Nadzieja nigdy nie zawodzi

Arcybiskup wierzy, że roku jubileuszu przyniesie czas łaski i błogosławieństw dla Haitańczyków, „albowiem nadzieja pokładana w Bogu nigdy nie zawodzi.”

Apel Papieża

Papież Leon XIV podczas wypowiedzi po niedzielnej modlitwie Anioł Pański zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o pomoc. „Napływają wiadomości o morderstwach, wszelkiego rodzaju przemocy, handlu ludźmi, przymusowych wysiedleniach i porwaniach. Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich odpowiedzialnych, aby natychmiast uwolniono zakładników, i proszę o konkretne wsparcie społeczności międzynarodowej w tworzeniu warunków społecznych i instytucjonalnych, które pozwolą Haitańczykom żyć w pokoju” – wzywał Ojciec Święty.