Andrea Bocelli zaśpiewa przy Papieżu na otwarciu Borgo Laudato Sì

5 września Leon XIV oficjalnie otworzy w Castel Gandolfo Borgo Laudato Sì – przestrzeń troski o stworzenie i godność człowieka. Pieśń przed błogosławieństwem Ojca Świętego wykona Andrea Bocelli z synem, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu.

Wojciech Rogacin – Watykan

Oficjalne otwarcie Borgo Laudato Sì przez Papieża Leona XIV zaplanowane jest na 5 września o godzinie 16. To miejsce, historyczna rezydencja papieska, otwarte dla publiczności, poświęcone jest realizacji wizji Laudato Si’ – przełomowej encykliki papieża Franciszka o stworzeniu i godności człowieka. W tym roku przypada dziesiąta rocznica jej ogłoszenia.

Błogosławieństwo Leona XIV

Podczas inauguracji Borgo Ojciec Święty najpierw odbędzie symboliczne pielgrzymowanie po terenie posiadłości, spotykając się z pracownikami, współpracownikami, ich rodzinami i wszystkimi, którzy przyczyniają się do życia Borgo – w tym z osobami konsekrowanymi, wychowawcami, studentami, społecznością lokalną, partnerami i dobroczyńcami. Następnie będzie przewodniczył Liturgii Słowa z Obrzędem Błogosławieństwa, w dziękczynieniu za tę nową misję Kościoła.

W lipcu Papież sprawował Mszę św. w Borgo laudato Si (@Vatican Media)

Andrea Bocelli zaśpiewa wraz z synem Matteo

Aby uczcić to historyczne wydarzenie, Andrea Bocelli wraz z synem Matteo dołączą do zgromadzenia w modlitwie, ofiarując pieśń przed błogosławieństwem Ojca Świętego. Obecni będą również przedstawiciele Kurii Rzymskiej, instytucji obywatelskich oraz osoby, które przyczyniły się do urzeczywistnienia tej wizji.

Wizja papieża Franciszka

Położone na terenie posiadłości papieskiej w Castel Gandolfo Borgo Laudato Si’ zostało najpierw zaprojektowane przez Papieża Franciszka, a w 2023 roku powierzone Centrum Kształcenia Wyższego Laudato Si’. Misją tego miejsca jest stworzenie modelu, w którym troska o stworzenie i obrona godności człowieka – zwłaszcza najsłabszych – nie tylko są nauczane, ale przede wszystkim przeżywane, zakorzenione w Ewangelii i otwarte dla wszystkich.

Przestrzeń dla formacji, modlitwy, edukacji

Na obszarze około 55 hektarów znajdują się zabytkowe ogrody, wille, pomniki i stanowiska archeologiczne, a także pola uprawne oraz nowe przestrzenie przeznaczone na edukację, rolnictwo ekologiczne i uprawy regeneracyjne. To wyjątkowe miejsce, w którym duchowość, edukacja i zrównoważony rozwój spotykają się, tworząc otwartą i gościnną przestrzeń dla formacji, modlitwy, refleksji i głębszej komunii z Bogiem oraz ze stworzeniem.