Chcemy przyjąć Papieża jak najlepiej – mówi biskup diecezji Albano

W rozmowie z agencją SIR biskup diecezji Albano Vincenzo Viva mówi o głębokiej więzi, jaka łączy Leona XIV z tą diecezją, a także o bogatym programie pobytu Papieża w Castel Gandolfo.

Wojciech Rogacin – Watykan

Bp Viva mówi w wywiadzie, że przybycie Leona XIV na odpoczynek do Castel Gandolfo, a także zaplanowane Msze św., które odprawi w kościele św. Tomasza z Villanowy (13 lipca) oraz w katedrze Albano (20 lipca) to wielki dar dla miejscowego Kościoła.

Głęboka więź z Papieżem

Zapytany o emocje towarzyszące przybyciu Ojca Świętego, biskup odpowiada, że długo czekała diecezja na ten moment. „Nie spodziewaliśmy się tak szybkiej odpowiedzi. Zaprosiliśmy go, ponieważ w lutym papież Franciszek mianował go kardynałem biskupem diecezji Albano, ale po wyborze jeszcze jej nie objął. Fakt, że zdecydował się spędzić okres odpoczynku w Castel Gandolfo, daje mu również okazję do spotkania z lokalną wspólnotą – poprzez celebracje liturgiczne, modlitwę Anioł Pański i Msze Święte. Jego odpowiedź napełniła nas radością” – dodaje biskup.

Podkreśla, że diecezja – a w szczególności miasto Castel Gandolfo wraz z Papieskimi Willami – od zawsze pielęgnuje głęboką duchową więź z Ojcem Świętym i Stolicą Piotrową. W przypadku Papieża Leona XIV więź ta jest jeszcze głębsza, ponieważ został mianowany kardynałem biskupem Albano i miał objąć diecezję 12 maja – w dniu święta patronalnego miasta – zanim konklawe wybrało go na Papieża.

„To diecezja, która została mu powierzona, a teraz przyjmuje go jako Następcę św. Piotra” – mówi bp Viva.

Program pobytu będzie bogaty

W wywiadzie dla SIR biskup podkreśla, że diecezja Albano jest bogata w życie religijne – z ponad 800 siostrami zakonnymi, licznymi zgromadzeniami oraz zaangażowanym i entuzjastycznym laikatem. „Jesteśmy pierwszą włoską diecezją, która go przyjmuje. To napawa nas dumą” – mówi.

Bp Viva mówi też o wzruszeniu, kiedy widział Leona XIV, jak niósł Najświętszy Sakrament podczas procesji w uroczystość Bożego Ciała – „jak proboszcz lub biskup diecezjalny”.

Podkreśla, że Papież przeżył niezwykle intensywne tygodnie po swoim wyborze - także emocjonalnie, ponieważ jego życie całkowicie się zmieniło. Niesie ze sobą cały ciężar nauczania Kościoła.

„Jednak sądzę, że również ten pobyt będzie obfitował w spotkania – zarówno z ludźmi, jak i z lokalną społecznością. Wiem, że zaplanowano wiele wydarzeń, które pozostawią niewiele miejsca na prawdziwy odpoczynek” – powiedział w wywiadzie dla SIR bp Vincenzo Viva. „Wiemy również, że program przewiduje inne wydarzenia, których na razie nie mogę ujawnić. Jestem jednak pewien, że nie zabraknie okazji do spotkań z lokalną wspólnotą, a być może także jakiejś niespodzianki” – dodał.