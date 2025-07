W Bazylice św. Pawła za Murami powstaje wizerunek Leona XIV

Rozpoczęły się prace przy mozaice, która będzie przedstawiać Ojca Świętego Leona XIV w Bazylice św. Pawła za Murami. Wkrótce wizerunek 267. papieża zostanie umieszczony na ścianie bazyliki. To tradycja sięgająca XIX wieku.

Ks. Marek Weresa

W Bazylice św. Pawła za Murami trwają prace związane z umieszczeniem mozaiki, przedstawiającej wizerunek Leona XIV. Choć wizerunek Papieża jeszcze nie jest widoczna, nisza jest już podświetlona na złoto, na znak, że tron Piotrowy jest zajęty przez obecnie urzędującego Biskupa Rzymu. Przypomnijmy, że 21 kwietnia, po śmierci papieża Franciszka, zgaszono światło oświetlające niszę z papieskim portretem, co było symbolicznym gestem żałoby.

W bazylice św. Pawła za Murami widnieją mozaiki z wizerunkami papieży

Kiedy zobaczymy mozaikę?

Choć nie podano jeszcze oficjalnej daty ukończenia mozaiki, można spodziewać się, że będzie ona gotowa w pierwszych miesiącach 2026 roku. Bowiem przygotowanie poprzedniej, przedstawiającej papieża Franciszka, zajęło watykańskim rękodzielnikom ok. 9 miesięcy.

Tradycja i historia

Tradycja przedstawiania w Bazylice św. Pawła za Murami wizerunków papieży sięga czasów Leona Wielkiego, którego pontyfikat przypadł na V wiek. Jednak pożar, który strawił świątynię 1823 roku zniszczył większość z nich. Po odbudowie, w 1854 roku, umieszczono około czterdziestu zachowanych mozaik oraz te, reprezentujące późniejszych papieży.

Bazylika została odbudowana w 1854 roku po wcześniejszym pożarze

Znaczenie duchowe i artystyczne

Nowa mozaika to nie tylko dzieło sztuki. To znak ciągłości posługi Piotra – świadectwo, że Kościół trwa w głoszeniu Ewangelii przez kolejne pokolenia papieży. To także wyraz pamięci o roli Leona XIV – kontynuatora misyjnego dziedzictwa w sercu Kościoła.