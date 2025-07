Matka Boża z Guadalupe (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

USA: badania potwierdziły kluczową rolę Maryi w odkrywaniu i umacnianiu powołań

Uniwersytet Georgetown potwierdził kluczową rolę pobożności maryjnej w odkrywaniu i umacnianiu powołań do kapłaństwa i życia zakonnego w Stanach Zjednoczonych. Co znamienne, Amerykanie przyznają, że świętym, który najbardziej zainspirował ich do pobożności maryjnej jest Jan Paweł II. On też obok Ludwika Marii Grignion de Montfort i Maksymiliana Marii Kolbe jest wskazywany jako najważniejszy autor dzieł duchowych poświęconych Matce Bożej.

Krzysztof Bronk - Watykan Badaniom poddanych zostało 1091 respondentów, obejmujących biskupów, kapłanów, diakonów stałych oraz osoby konsekrowane. Ich owocem jest opublikowany wczoraj raport „Wpływ Maryi, Matki Kościoła, na powołania kościelne". Maryja przy odkrywaniu powołania Wynika z nich jednoznacznie, że Maryja ma zdecydowany wpływ na powołania. 59 proc. badanych przyznało, że pobożność maryjna miała duży wpływ na odkrycie powołania. Najczęściej (71 proc.) przyznają to księża zakonni. Umacnia w powołaniu i prowadzi do Eucharystii 74 proc. respondentów przyznało, że relacja z Maryją umocniła realizację ich powołania. 80 proc. wskazało również na znaczący wpływ Matki Bożej na ich przeżywanie Eucharystii i kult Najświętszego Sakramentu. Pobożności maryjnej nauczyli się w domu 92 proc. respondentów przyznała, że pobożności maryjnej nauczyła się już w dzieciństwie, najczęściej w domu – 79 proc., a dopiero potem w parafii – 44 proc. Wśród najważniejszych praktyk maryjnych najczęściej jest wymieniany różaniec. Najpierw na pielgrzymkę, potem do seminarium 44 proc. badanych stwierdziło, że przed podjęciem decyzji w sprawie powołania, odbyło pielgrzymkę do miejsc objawień. Najpopularniejsze sanktuaria to Guadalupe i Lourdes.