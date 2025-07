Pomoc Papieża dla Ukrainy: paczki z żywnością dla rodzin w Charkowie

Urząd Dobroczynności Apostolskiej przekazał za pośrednictwem rzymskiej bazyliki św. Zofii dary dla mieszkańców miejscowości Staryj Sałtiw i Szewczenkowe, dotkniętych rosyjskimi bombardowaniami. To odpowiedź na prośbę Leona XIV, by „działać, jak najszybciej”.

Salvatore Cernuzio, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„Miłosierdzie nie wyjeżdża na wakacje”

Wypoczynek Papieża Leon XIV w Castel Gandolfo i wakacyjny tryb pracy niektórych watykańskich urzędów nie zmienia rytmu prowadzenia inicjatyw solidarnościowych i dzieł miłosierdzia. W ostatnich dniach Papież Leon XIV przekazał za pośrednictwem Dykasterii ds. Posług Miłosierdzia, paczki żywnościowe dla mieszkańców okolic Charkowa, dotkniętych niedawno zmasowanymi atakami rosyjskimi, z użyciem rakiet i dronów. „Ojciec Święty poprosił nas, byśmy działali jak najszybciej” – mówi papieski jałmużnik, kard. Konrad Krajewski, podkreślając, że „miłosierdzie nie wyjeżdża na wakacje”.

Czerwcowy transport z pomocą dla Charkowa

Pomoc Papieża i współpraca wielu środowisk

W odpowiedzi na papieską prośbę, z bazyliki św. Zofii w Rzymie, która od 2022 r. pełni rolę rzymskiego centrum pomocy Ukrainie, wyruszyły ciężarówki z paczkami pełnymi produktów spożywczych o długotrwałej przydatności oraz innymi artykułami pierwszej potrzeby. Ich celem były miejscowości Staryj Sałtiw i Szewczenkowe w obwodzie charkowskim. Opatrzone napisem „Dar Papieża Leona XIV dla ludności Charkowa” trafiły bezpośrednio do rodzin, które przeżyły naloty – bez pośrednictwa czy dystrybucji przez inne organizacje pomocowe.

Żywność oraz palety, niezbędne do transportu, dostarczył Zakon Konstantyński św. Jerzego, który zgodnie z zasadami chrześcijańskimi promuje działania duszpasterskie, kulturalne i charytatywne we Włoszech i wielu innych krajach. To kontynuacja poprzedniej czerwcowej misji, gdy z Bazyliki św. Zofii wyruszyły na Ukrainę transporty z materacami, żywnością i zabawkami dla dzieci.