Pielgrzymka pomaga wzrastać duchowo – mówił Papież do młodzieży

Pielgrzymka odgrywa istotną rolę w naszym życiu wiary, ponieważ oddziela nas od codziennych spraw i rutyny, dając czas i przestrzeń, by głębiej spotkać Boga – powiedzial Leon XIV do nauczycieli szkół katolickich z Irlandii, Anglii, Walii i Szkocji oraz do młodzieży z diecezji kopenhaskiej, których przyjął na audiencji w Watykanie.

Wojciech Rogacin – Watykan

Leon XIV podkreślił znaczenie pielgrzymowania do Rzymu – miasta, które dla chrześcijan jest wyjątkowym, ponieważ to w nim Apostołowie Piotr i Paweł dali najwyższe świadectwo swojej miłości do Jezusa, oddając za Niego życie w sposób męczeński.

Pielgrzymka, czas otwartości na łaskę

Papież wskazał na wielkie znaczenie pielgrzymowania. „Pielgrzymka odgrywa istotną rolę w naszym życiu wiary, ponieważ oddziela nas od codziennych spraw i rutyny, dając czas i przestrzeń, by głębiej spotkać Boga. Takie chwile zawsze pomagają nam wzrastać, ponieważ Duch Święty delikatnie kształtuje nas, byśmy coraz bardziej upodabniali się do umysłu i serca Jezusa Chrystusa” – stwierdził Ojciec Święty.

Zwracając się do kopenhaskiej młodzieży Leon XIV zaapelował, by pamiętać, że Bóg stworzył każdego z konkretnym celem i misją w tym życiu. „Wykorzystajcie ten czas na słuchanie i modlitwę, abyście mogli wyraźniej usłyszeć głos Boga, który wzywa was z głębi serca. Jednocześnie bądźcie otwarci na Jego łaskę, która umacnia waszą wiarę w Jezusa, abyście mogli chętniej dzielić się nią z innymi” – zachęcał Papież.

Papież wskazał, że niezbędna jest umiejętność słuchania. "Dodałbym, że dziś bardzo często tracimy zdolność słuchania – prawdziwego słuchania. Słuchamy muzyki, nasze uszy są nieustannie zalewane wszelkiego rodzaju cyfrowymi bodźcami, ale czasem zapominamy, by wsłuchać się w nasze własne serce. A to właśnie w sercu Bóg do nas przemawia, to w sercu Bóg nas woła i zaprasza, byśmy lepiej Go poznali i żyli Jego miłością" - mówił Leon XIV.

Dodał, że pielgrzymka nie kończy się po powrocie do domów, lecz zmienia swój kierunek ku codziennej „pielgrzymce uczniostwa”. „Wszyscy jesteśmy pielgrzymami i zawsze nimi pozostajemy — wędrujemy, starając się podążać za Panem i szukając drogi, która jest naprawdę nasza w życiu" - dodał.

Dorośli – dajecie przykład

Zwracając się do nauczycieli i wychowawców Papież podkreślił znaczenie przykładu, jaki dorośli dają młodym ludziom.

„To, co właśnie powiedziałem młodym, odnosi się również do was — i to w sposób szczególny, ze względu na waszą ważną rolę w kształtowaniu dzieci i młodzieży: dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. To właśnie was będą postrzegać jako wzorce: wzorce życia, wzorce wiary. Będą patrzeć na was szczególnie pod kątem tego, jak nauczacie i jak żyjecie" - podkreślił Leon XIV

„Mam nadzieję, że każdego dnia będziecie pielęgnować swoją relację z Chrystusem, który daje nam wzór wszelkiego autentycznego nauczania, abyście mogli prowadzić i zachęcać tych, którzy zostali wam powierzeni, do podążania za Chrystusem w ich własnym życiu” – mówił Papież.