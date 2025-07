Papież przypomina, że kultura bez prawdy zaciemnia sumienia

„Nauczanie zewnętrzne powinno zawsze prowadzić do spotkania z wewnętrznym Nauczycielem, którym jest Jezus” – stwierdził Papież Leon XIV, podzrawiając w Watykanie Siostry Augustianki Służebnic Jezusa i Maryi, które zakończyły Kapitułę Prowincjonalną. Dodał, że kultura bez prawdy staje się narzędziem w rękach możnych: zamiast wyzwalać sumienia, zaciemnia je i rozprasza według interesów rynku, mody lub światowego sukcesu.

Wojciech Rogacin – Watykan

Papież zachęcił siostry augustianki do naśladowania charyzmatu założycielki, czcigodnej s. Marii Teresy Spinelli, której proces kanonizacyjny trwa.

Cierpliwość, odwaga, wytrwałość

„Naśladując Siostrę Marię Teresę, bądźcie zatem cierpliwe w utrapieniach, ponieważ to właśnie w naszych próbach Pan potwierdza swoją wierność; bądźcie odważne w misji, aby dzieło wychowawcze, któremu się poświęcacie, kształtowało umysły mądre i serca zdolne do słuchania i do pasji wobec człowieka; bądźcie wytrwałe w naśladowaniu Chrystusa, który jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6), a zatem kryterium każdej naszej inicjatywy kulturalnej. Wiemy, że kultura bez prawdy staje się narzędziem w rękach możnych: zamiast wyzwalać sumienia, zaciemnia je i rozprasza według interesów rynku, mody lub światowego sukcesu” – wskazał Leon XIV.

Nauki św. Augustyna

Zachęcił również siostry do sięgania do dziedzictwa św. Augustyna i rozważania dzieła „De Magistro” („Nauczyciel). W tym piśmie stwierdza on, że nauczanie zewnętrzne powinno zawsze prowadzić do spotkania z wewnętrznym Nauczycielem, którym jest Jezus” – wskazał Papież.