Papież: przyczyną kryzysu ekologicznego jest grzech

Nasza misja troski o stworzenie, niesienia pokoju i pojednania, jest misją samego Jezusa, którą On nam powierzył. Słuchamy wołania ziemi i ubogich, ponieważ to wołanie dotarło do serca Boga. Nasze oburzenie jest Jego oburzeniem, nasza praca jest Jego pracą – powiedział Papież podczas Eucharystii w ekologicznej farmie w Castel Gandolfo. Leon XIV sprawował ją według nowego formularza Mszy za ochronę stworzenia.

Krzysztof Bronk – Watykan

To Bóg nas zobowiązuje do działania

Ojciec Święty podkreślił, że to sam Bóg zobowiązuje Kościół do postawy proroczej, nawet gdy wymaga ona odwagi, aby przeciwstawić się niszczycielskiej mocy władców tego świata. „Niezniszczalne przymierze między Stwórcą a stworzeniami, mobilizuje bowiem nasz umysł i nasze wysiłki, aby zło przemieniać w dobro, niesprawiedliwość w sprawiedliwość, a chciwość we wspólnotę” – powiedział Leon XIV.

Przyczyną kryzysu jest grzech

Papież zauważył, że aby wyjść z kryzysu ekologicznego trzeba jak św. Franciszek odkryć na nowo, że to Bóg stworzył wszystko, dając nam życie. To dlatego Biedaczyna z Asyżu może nazywać stworzenia bratem, siostrą i matką. „Jedynie spojrzenie kontemplacyjne może zmienić naszą relację ze światem stworzonym i wyprowadzić nas z kryzysu ekologicznego, którego przyczyną jest zerwanie relacji z Bogiem, z bliźnim i z ziemią z powodu grzechu” - dodał Ojciec Święty.

Papież podkreślił, że trzeba się modlić o nawrócenie wielu ludzi, zarówno w Kościele, jak i poza nim, którzy nie dostrzegają pilnej potrzeby troski o wspólny dom. Wiele bowiem klęsk żywiołowych jest po części spowodowanych nadmierną działalnością człowieka i jego stylem życia.

Nadzieją jest Jezus, On panuje nad żywiołami

Rozważając Ewangelię o burzy na jeziorze, Leon XIV powiedział, że lęk uczniów podczas burzy odzwierciedla strach większości rodzaju ludzkiego. „Jednak w samym sercu Jubileuszu wyznajemy: jest nadzieja! - mówił Papież - Spotkaliśmy ją w Jezusie, Zbawicielu świata. On, po raz kolejny jako władca uspokaja burzę. Jego moc nie niszczy, lecz tworzy; nie unicestwia, lecz powołuje do istnienia, dając nowe życie. I pytamy: ‘Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?’ (Mt 8, 27). Zadziwienie, jakie wyraża to pytanie, jest pierwszym krokiem, który pozwala nam wyswobodzić się z lęku”.

Moc Jezusa przewyższa siły, które budzą w nas lęk

Ojciec Święty zauważył, że ewangelista Mateusz opisuje burzę jako „trzęsienie ziemi”. Tego samego terminu „seismos” użyje też w odniesieniu do trzęsienia ziemi w chwili śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstania. „Na tle tego wstrząsu Chrystus powstaje, w postawie wyprostowanej: już tutaj Ewangelia pozwala nam dostrzec Zmartwychwstałego, obecnego w naszej historii, wywróconej do góry nogami. Napomnienie, jakie Jezus kieruje do wiatru i morza, ukazuje Jego moc życia i zbawienia, która przewyższa te siły, wobec których stworzenia czują się zagubione” – powiedział Papież.

Laboratorium harmonii ze stworzeniem

Ekologiczna farma w Castel Gandolfo, w której Leon XIV sprawował Eucharystię o ochronę stworzenia to Borgo Laudato Si’. Papież przypomniał, że „zgodnie z intuicją papieża Franciszka, ma ono być swoistym ‘laboratorium’, w którym można doświadczyć harmonii ze stworzeniem – harmonii będącej dla nas uzdrowieniem i pojednaniem – opracowując nowe i skuteczne sposoby ochrony powierzonej nam przyrody”.

Kosmiczne uwielbienie św. Augustyna

Leon XIV zakończył homilię cytatem z „Wyznań” św. Augustyna, który na ostatnich stronach tego dzieła „łączy stworzenie i człowieka w kosmicznej pieśni uwielbienia: o Panie, ‘niechaj Cię chwalą dzieła Twe, abyśmy Cię miłowali, Niechaj przez naszą do Ciebie miłość dzieła Twe wychwalają Ciebie’ (XIII, 33). Niech to będzie ta harmonia, jaką szerzymy na świecie” – powiedział Papież.