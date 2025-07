Papież powrócił do Watykanu: godność każdego człowieka musi być szanowana

Przed opuszczeniem Castel Gandolfo, wieczorem 22 lipca, Leon XIV zatrzymał się, by porozmawiać z kilkoma dziennikarzami oczekującymi na jego wyjście, odpowiadając na pytania dotyczące spraw międzynarodowych. „Głos Kościoła nadal ma znaczenie, kontynuujmy promocję pokoju” - wskazał Ojciec Święty.

Vatican News

„Trzeba zachęcać wszystkich do złożenia broni, porzucenia również całego handlu, który kryje się za każdą wojną” - podkreślił Papież, opuszczając wczoraj wieczorem Villa Barberini w Castel Gandolfo po 16 dniach pobytu, aby powrócić do Watykanu. Ojciec Święty, który powrócił krótko przed godziną 21, zatrzymał się przy dziennikarzach oczekujących na jego odjazd i odpowiedział na pytania dotyczące sytuacji międzynarodowej oraz sytuacji w Gazie. Zapytany o możliwość udania się do miejsc cierpienia, np. do Strefy Gazy, Leon XIV wyjaśnił, że jest wiele miejsc, do których osobiście chciałby „się udać, ale to niekoniecznie jest sposobem na znalezienie odpowiedzi”.

Zamiast tego – podkreślił – „trzeba zachęcać wszystkich do złożenia broni i zakończenia całego handlu bronią. Często przez handel bronią ludzie stają się tylko bezwartościowymi narzędziami”. Dodał, że w tej kwestii należy „często powtarzać: godność każdego człowieka – chrześcijanina, muzułmanina, wyznawców każdej religii – musi być szanowana”. „Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, stworzonymi na obraz Boga” - kontynuował. „Dlatego będziemy kontynuować ten wysiłek”.

O pobycie w Castel Gandolfo

Papież powiedział, że pobyt był bardzo udany, z chęcią powróci do Castel Gandolfo; dodał, że był bardzo zadowolony z przyjęcia. „Udało mi się zmienić trochę powietrze”, ale to były „wakacje robocze – nigdy nie przestałem śledzić bieżących wydarzeń” - dodał, wspominając, że miał okazję przyjmować i rozmawiać telefonicznie z kilkoma głowami państw, co było ważne. „Dzięki Bogu głos Kościoła nadal się liczy. Nadal będziemy promować pokój”.

Dni papieża w Castel Gandolfo

Leon XIV spędził 16 dni w Villa Barberini w Castel Gandolfo – od 6 do 22 lipca – w czasie których odbyły się również niektóre publiczne wydarzenia.

Publicznie odprawił trzy Msze św. 9 lipca w Ogrodzie Matki Bożej w „Borgo Laudato si’” w Castel Gandolfo odbyła się pierwsza liturgia w intencji ochrony stworzenia – po wprowadzeniu 8 czerwca odpowiedniego formularza do Mszału Rzymskiego – podczas której Papież wezwał do słuchania „krzyku ziemi” i „krzyku ubogich” oraz do mobilizacji „inteligencji” i „wysiłków” w obliczu obecnego „kryzysu ekologicznego”.

Niedzielne celebracje

W dwie niedziele pobytu 25 km od Watykanu, tysiące wiernych witały go na ulicach podczas celebracji: 13 lipca w parafii pontyfikalnej św. Tomasza Biskupa z Willanowy, 20 lipca w katedrze w Albano.

W XVII-wiecznej kolegiacie w Castel Gandolfo, Leon w homilii zwrócił uwagę na tych, którzy codziennie pogrążają się w cierpieniu i trudnościach życia – zwłaszcza na ofiary opresyjnych systemów politycznych; ekonomii, która zmusza do ubóstwa, oraz wojen, które zabijają ich marzenia. W katedrze w Albano podkreślił, że służba i słuchanie to „bliźniacze wymiary” życia. Dodał, że wybór dialogu pomaga „przezwyciężyć podziały, wrogość i budować wspólnotę: między ludźmi, narodami, religiami”.

Modlitwy Anioł Pański

W te same niedziele, tłumy wiernych uczestniczyły w modlitwie Anioł Pański z Papieżem na Placu Wolności w Castel Gandolfo, przed Pałacem Apostolskim. Ojciec święty ponowił apel o pokój i wezwał do modlitwy „za wszystkich, którzy z powodu przemocy i wojny cierpią i są w potrzebie”, wzywając do zakończenia bombardowań w Gazie.

Wspomnienie lądowania na Księżycu w 1969 roku

Po modlitwie maryjnej 20 lipca – w rocznicę pierwszego lądowania człowieka na Księżycu – Papież odwiedził Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne. Tego samego dnia wieczorem rozmawiał z astronautą Buzzem Aldrinem. Podzielił się z nim wspomnieniami o tym historycznym wydarzeniu, świadczącym o geniuszu ludzkiego umysłu, a następnie, cytując Psalm 8, wspólnie rozważali tajemnicę stworzenia, jego wielkość i kruchość. Przed zakończeniem rozmowy telefonicznej Leon XIV pobłogosławił astronautę, jego rodzinę i współpracowników.

Rozmowy na temat pokoju

W Villa Barberini Papież przyjął 9 lipca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. 18 lipca rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu – po izraelskim ataku z 17 lipca, który trafił w kościół Świętej Rodziny w Gazie, zabijając trzy osoby i raniąc kolejne, niektóre poważnie.

21 lipca rozmawiał telefonicznie z Mahmudem Abbasem, prezydentem Palestyny, o ostatnich wydarzeniach w Strefie Gazy i przemocy na Zachodnim Brzegu.

Audiencja dla kapituł generalnych

12 lipca w dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo odbyła się audiencja dla uczestników kapituł generalnych różnych zakonów. Leon XIV wezwał ich, by „myśleli na wielką skalę”, traktowali swoje powołanie jako „wspaniałą przygodę” i realizowali „Boży plan zbawienia”.

Wizyty prywatne

15 lipca papież odwiedził klasztor Klarysek w Albano. Nawiedził to miejsce po odprawieniu Mszy św. w kaplicy siedziby Karabinierów w Castel Gandolfo, gdzie zachęcał funkcjonariuszy do odpowiadania na przestępczość siłą prawa i uczciwości.

Ostatniego dnia pobytu – 21 lipca – odwiedził dom opieki prowadzony przez siostry ze wspólnoty Santa Marta, spędzając około godzinę z pensjonariuszkami ośrodka położonego nad jeziorem. „Jesteście znakami nadziei, dałyście tak wiele w życiu” - powiedział im Papież Leon XIV, zachęcając, by nadal były „świadkami modlitwy i wiary”, rodziną, która ofiaruje Bogu to, co ma.