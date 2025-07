Papież do influencerów: naprawcie sieć, bądźcie misjonarzami

Bądźcie więc twórcami komunii, zdolnymi przełamać logikę podziałów i polaryzacji, indywidualizmu i egocentryzmu. Skupcie się na Chrystusie, aby pokonać logikę świata, fake newsów i frywolności – pięknem i światłem prawdy – powiedział dziś Papież do młodzieży zebranej na Jubileuszu Influencerów.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Naprawcie ‘sieci’

Papież zaznaczył, że Jezus powołał swoich pierwszych apostołów, gdy naprawiali sieci rybackie i powiedział. Dodał, że także dziś Chrystus prosi o naprawienie sieci, „a nawet więcej, prosi nas, dzisiaj, abyśmy budowali inne sieci: sieci relacji, sieci miłości, sieci bezinteresownego dzielenia się, w których przyjaźń jest głęboka”.

Zaznaczył, że Jezusa prosi też o sieci, w których można naprawić to, co zostało zniszczone, w których można uleczyć samotność, bez względu na liczbę obserwujących (followersów), ale doświadczając w każdym spotkaniu nieskończonej wielkości Miłości.

W tym kontekście Leon XIV podkreślił, że potrzeba sieci, które otwierają przestrzeń dla innych, a nie dla siebie samych, „w których żadna ‘bańka informacyjna’ nie zdoła zagłuszyć głosu najsłabszych. Sieci, które uwalniają, które ratują. Sieci, które pozwalają nam na nowo odkryć piękno patrzenia sobie w oczy. Sieci prawdy. W ten sposób każda historia współdzielonego dobra będzie węzłem jednej ogromnej sieci: sieci wszystkich sieci, sieci Boga”.

Promować pokój i nadzieję w mediach społecznościowych

„Jakże bardzo potrzebujemy pokoju w naszych czasach, rozdartych przez wrogość i wojny” – podkreślił Papież i dodał, że dzisiaj „być może bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy uczniów-misjonarzy, którzy będą nieść światu dar Zmartwychwstałego, którzy będą głosić nadzieję, jaką daje nam Żywy Jezus, aż po krańce ziemi”.

Zobaczyć cierpiącego człowieka

Kolejnym wyzwaniem dla influencerów – jak zaznacza Leon XIV - jest „dostrzeganie zawsze „cierpiącego Ciała Chrystusa” w każdym bracie i siostrze, których spotykacie w przestrzeni online. Dziś żyjemy w nowej kulturze, głęboko naznaczonej i ukształtowanej przez technologię. To od nas – od każdego z was – zależy, by ta kultura pozostała ludzką”.

Papież wskazał, że „żyjemy w kulturze, w której wymiar technologiczny jest obecny niemal we wszystkim, zwłaszcza że powszechne stosowanie sztucznej inteligencji, będzie znakiem nowej ery w życiu poszczególnych osób i całych społeczeństw”. W tym kontekście „Nie chodzi tu jedynie o generowanie treści, ale o tworzenie spotkania serc”.