Papieska niespodzianka – Leon XIV do młodych: jesteście przesłaniem nadziei

Macie okazję, by dawać przesłanie nadziei, wołajmy o pokój na świecie – mówił Papież Leon XIV do 120 tysięcy młodych zgromadzonych na inauguracji Jubileuszu Młodzieży w Rzymie. Ojciec Święty niespodziewanie pojawił się na Placu św. Piotra po zakończeniu Mszy świętej, pozdrawiając z papamobile uczestników Eucharystii.

Karol Darmoros

Zaskoczenie wśród młodych

Pojawienie się Papieża w papamobile nie było przewidziane w harmonogramie wtorkowej uroczystości. Podczas przejazdu Ojca Świętego tysiące osób pozdrawiały Leona XIV, wznosząc okrzyki: „To jest młodzież Papieża”. Widać było też wiele polskich flag.

Papież z przesłaniem nadziei i pokoju

W krótkim przemówieniu Papież nawiązał do słów Jezusa. „Wy jesteście solą świata, wy jesteście światłością świata”. Leon XIV, zwracając się do 120 tys. młodych z całego świata, wezwał, by ich radość i entuzjazm wobec Chrystusa były usłyszane na całym świecie. „Miejmy nadzieję, że zawsze będziecie znakami nadziei dla świata” – mówił Papież.

Dodał, że uczestnicy Jubileuszu Młodzieży będą w tych dniach mieli okazję do przekazywania przesłania nadziei, łaski Boga i Jego światła dla Rzymu, Włoch i całego świata. „Idźmy razem z naszą wiarą w Jezusa Chrystusa” – zaapelował Ojciec Święty.

Leon XIV wezwał także do modlitwy o pokój. „Wołajmy: chcemy pokoju na świecie! Módlmy się w intencji pokoju. Bądźmy świadkami pokoju Jezusa Chrystusa, pojednania – tego, czego wszyscy szukają” – podkreślił Papież.

Do zobaczenia na Tor Vergata!

Na zakończenie Ojciec Święty zapowiedział swoje spotkanie z młodzieżą. „Zobaczymy się na Tor Vergata. Dobrego tygodnia!” – pożegnał się z młodymi Papież.

Campus w Tor Vergata będzie miejscem papieskiego czuwania w sobotę 2 sierpnia oraz niedzielnej Mszy świętej posłania, kończącej Jubileusz Młodzieży 2025. Tor Vergata to miejsce znane z pamiętnego spotkania ze św. Janem Pawłem II podczas Światowych Dni Młodzieży w 2000 roku.