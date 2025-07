Papieska intencja modlitewna na lipiec: o formację do rozeznania

Módlmy się, abyśmy umieli coraz lepiej rozeznawać, by dobrze wybierać drogi życia i odrzucać to, co oddala nas od Chrystusa i Ewangelii - wskazuje Ojciec Święty. W najnowszym filmie „The Pope Video” Papież Leon XIV odczytuje oryginalną modlitwę, prosząc Ducha Świętego o łaskę nauki rozeznawania. W świecie, który nieustannie się zmienia, rozeznawanie jest bardziej potrzebne niż kiedykolwiek, by podejmować właściwe decyzje.

Ks. Marek Weresa - Watykan

Dziś ukazała się nowa edycja „The Pope Video”, ilustrująca intencję modlitewną Papieża Leona XIV na lipiec. Intencja ta, powierzona Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy, poświęcona jest formacji w rozeznawaniu. Modlitwa Papieża brzmi:

„Módlmy się, abyśmy na nowo nauczyli się rozeznawać, potrafili wybierać drogi życia i odrzucać wszystko, co oddala nas od Chrystusa i Ewangelii”.

Właściwa droga

Stajemy wobec nieskończonych możliwości, które nas przerażają i paraliżują – czujemy się jak zagubieni odkrywcy w lesie. Wiemy, że gdzieś jest ścieżka, ale nie zawsze udaje się ją znaleźć. W filmie, który powstał przy współpracy Papieskiej Sieci Modlitwy i diecezji Brooklyn, młoda kobieta wchodzi do lasu i gubi się. Zatrzymuje się, pozbywa się niepotrzebnych obciążeń i z pomocą kompasu oraz mapy rusza dalej. W końcu otwiera Ewangelię i modli się w grocie z figurą Maryi, prosząc w ciszy o wskazanie właściwej drogi.

Towarzyszy temu modlitwa Papieża, w której prosi Ducha Świętego – „światło naszego rozumu” i „łagodny powiew w naszych decyzjach” – o łaskę uważnego słuchania i uświadamiania sobie własnych uczuć, myśli i działań.

„Pragnę, aby moje wybory prowadziły mnie do radości Ewangelii – modli się Papież – nawet jeśli muszę przejść przez chwile wątpliwości i zmęczenia, nawet jeśli muszę się zmagać, rozmyślać, szukać i zaczynać od nowa”. Kończy: „Obdarz mnie głębszym zrozumieniem tego, co mnie porusza, abym mógł odrzucić to, co oddala mnie od Chrystusa i jeszcze bardziej Go kochać i Mu służyć”.

Poznać siebie, aby poznać Boga

W modlitwie Papieża słyszymy echo słów św. Augustyna: „Boże, spraw, abym poznał samego siebie, abym poznał Ciebie!”. Według Augustyna poznanie siebie prowadzi do poznania Boga. Aby rozeznawać, trzeba stanąć w prawdzie przed Bogiem, przyznać się do słabości i prosić o uzdrowienie – to kroki do autentycznej relacji z Bogiem.

Rozeznawanie było praktykowane od początku Kościoła – św. Paweł pisał o nim kilkakrotnie (np. Rz 12,1-2). Dziś sztuka rozeznawania jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek – z powodu tempa zmian, ogromu (często nieprawdziwych) informacji, rzeczywistości wykreowanej przez AI, złożoności wyzwań globalnych.

Rozpoznawać głos Jezusa

„W zgiełku codzienności musimy nauczyć się zatrzymywać i tworzyć święte chwile modlitwy” – mówi bp Robert J. Brennan z diecezji Brooklyn. To właśnie ta diecezja umożliwiła realizację filmu we współpracy z DeSales Media. „W tych cichych przestrzeniach uważnego słuchania – dodaje – odkrywamy, które ścieżki naprawdę mają znaczenie i zdobywamy rozeznanie, by wybierać to, co prowadzi do radości pochodzącej tylko od Boga”.

Pomoc w pełniejszym korzystaniu z wolności

Formacja w rozeznawaniu to także modlitwa, refleksja, studiowanie Pisma i kierownictwo duchowe. „Rozeznawanie duchowe pomaga lepiej korzystać z wolności” – mówi o. Cristóbal Fones SJ, dyrektor Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy. „Jesteśmy stworzeni, aby wychodzić poza siebie, uczyć się kochać i dawać siebie innym, by być zjednoczonym z Bogiem” - dodaje.

Św. Ignacy Loyola dał nam reguły rozeznawania, byśmy mogli rozpoznawać to, co w nas się dzieje – co prowadzi do miłości i co ją blokuje.