Leon XIV do francuskich skautów: dawajcie świadectwo o swej wierze

Zostaliście powołani do dawania świadectwa o swej wierze w świecie, do bycia zaczynem przemian i nadziei w społeczeństwie – napisał Leon XIV w przesłaniu do francuskich skautów, którzy uczestniczą w pięciodniowym zlocie w Jambville. Papież nawiązał do faktu, że przy tej okazji niektórzy z nich przyjmą sakrament bierzmowania. „Otrzymujecie w nim w pełni Ducha Świętego, Bożą obecność, która prowadzi, oświeca i pociesza na drodze wiary” – napisał Papież.

Krzysztof Bronk – Watykan

Przyzywajcie Ducha Świętego, On was napełni

Ojciec Święty przypomniał francuskim skautom, że zadaniem ucznia Chrystusa jest świadczenie o swej wierze, głoszenie Ewangelii i praktykowanie miłości bliźniego. Wszystko to jest możliwe tylko dzięki modlitwie i przyjaźni z Bogiem. „Zachęcam was, abyście często przyzywali Ducha Świętego, by On napełnił was swymi darami i łaskami” – napisał Papież.

Uczycie szacunku dla stworzenia

Jego zdaniem skauci mogą też uczyć społeczeństwa właściwego stosunku do przyrody. Jest to tym bardziej aktualne, gdy nasze sumienia są głęboko poruszone coraz poważniejszymi zniszczeniami środowiska naturalnego. „Wy, harcerze, jesteście przyzwyczajeni do życia na łonie natury, do tego, by samemu tworzyć różne rzeczy, do orientowania się w terenie i wymyślania gier i zabaw, co prowadzi was do szacunku dla stworzenia. Dlatego swoim stylem życia możecie wiele wnieść do społeczeństwa” – podkreślił Ojciec Święty.

Głęboka przemiana, dzięki relacji z Chrystusem

Papież zauważył, że skauci chcą podbić świat, lecz nie po to, by go sobie podporządkować, lecz by służyć życiu, które pochodzi od Boga. „Pokora, duch służby i głęboka relacja z Chrystusem pozwalają wam zakorzenić w sobie wartości chrześcijańskie. Tylko wewnętrzna przemiana umożliwia zmianę nawyków i mentalności, co przekłada się na nowy sposób życia w komunii z otoczeniem” – dodał Leon XIV.

Bądźcie ambasadorami pokoju

Ojciec Święty wezwał też harcerzy, by byli ambasadorami braterstwa i pokoju. Do tego zadania uzdalniają ich właśnie takie wydarzania, jak zlot w Jambville, na którym spotkali się młodzi z ruchu Scouts et Guides de France. Te intensywne chwile uczą ich bowiem spotkania i przyjęcia drugiego człowieka w jego odmienności i komplementarności. Takie doświadczanie poszerzają ich spojrzenie i uczą wyobrazić sobie świat, w którym pokój zaprowadza się na sposób chrześcijański, czyli poprzez wiarę, prawdę, sprawiedliwość i Ewangelię.

Bóg kocha każdego z was, nie traćcie nadziei

Leon XIV zachęcił francuskich skautów, by nie tracili nadziei, nie ulegali zniechęceniu i pesymizmowi. Pamiętajcie, że każdy z was jest wyjątkowy i że Pan Bóg osobiście kocha każdego z was. Nie przestawajcie wierzyć w lepszy świat i w nadejście cywilizacji miłości – dodał Ojciec Święty.