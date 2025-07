Leon XIV zwiedził Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne

Korzystając z pobytu w Castel Gandolfo Leon XIV odwiedził Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne. Od 1932 r. znajduje się ono w letniej rezydencji papieży. Dziś przypada rocznica pierwszego lądownia człowieka na Księżycu.

Krzysztof Bronk - Watykan

Wizyta Papieża ma znaczenie symboliczne, ponieważ dziś mija 56 lat od dnia, kiedy to dwaj amerykańscy astronauci Neil Armstrong i Buzz Aldrin, członkowie misji Apollo 11, wylądowali w Morzu Spokoju i po raz pierwszy stanęli na powierzchni Księżyca.

Leon XIV w obserwatorium

Obserwatorium w Castel Gandolfo, teleskop w Arizonie

Jest to pierwsza wizyta nowego Papieża w Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym. W obecnej formie istnieje od 1891 r., ale w swej działalności nawiązuje do obserwacji astronomicznych prowadzonych na zlecenie papieży już w XVI w. Od 1933 r. główna siedziba obserwatorium znajduje się w Castel Gandolfo. Od 1993 r. watykańscy astronomowie dysponują nowoczesnym teleskopem na Mount Graham w Arizonie w Stanach Zjednoczonych. Wyróżnia się on doskonałą optyką i lokalizacją o wyjątkowej jakości atmosfery. Przed rokiem został on poddany modernizacji. Teraz dzięki automatycznemu systemowi sterowania można go obsługiwać zdalnie z Castel Gandolfo.

Leon XIV do astronomów: patrząc w niebo, podziwiamy piękno Stwórcy

Leon XIV o cudach kosmosu i misji nauki

Choć Leon XIV po raz pierwszy odwiedził dziś Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne, to jednak z jego pracownikami spotkał się już przed miesiącem. 16 czerwca Papież przyjął na audiencji uczestników szkoły letniej dla młodych astronomów. Mówił wówczas o cudach kosmosu i misji nauki. Tegoroczna sesja szkoły letniej była bowiem poświęcona odkrywaniu wszechświata za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Jak zaznaczył wówczas Leon XIV, dzisiejsza astronomia otwiera przed ludzkością niespotykane dotąd możliwości odkrywania tajemnic kosmosu. „Dzięki temu naprawdę niezwykłemu instrumentowi, po raz pierwszy możemy zaglądać w atmosfery planet pozasłonecznych, na których być może rozwija się życie, i badać mgławice, w których formują się układy planetarne” – powiedział Ojciec Święty. Leon XIV zauważył, że obrazy dostarczane przez teleskop niosą nie tylko wartość naukową, ale także duchowe przesłanie. „Czy obrazy z Teleskopu Webba nie napełniają nas także zdumieniem, a wręcz tajemniczą radością, gdy kontemplujemy ich wzniosłe piękno?” – pytał Papież.

Leon XIV w obserwatorium