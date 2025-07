Leon XIV: wszyscy potrzebujemy formacji, by być jak Jezus

Udział w misji Kościoła i stawianie czoła ewangelizacji od wszystkich wymagają solidnej i integralnej formacji, która przemieni nasze człowieczeństwo na wzór samego Chrystusa – mówił Papież na wspólnej audiencji dla misjonarzy ksawerianów oraz uczestników kursu dla formatorów seminaryjnych.

Krzysztof Bronk – Watykan

Trzeba budować dom na skale

Papież podkreślił, że wszyscy chrześcijanie muszą mieć w sobie radość Ewangelii, być szczęśliwymi uczniami i misjonarzami. Jednak, aby tak się stało, niezbędna jest formacja. „Dom naszego życia i naszej drogi, zarówno kapłańskiej, jak i świeckiej, musi być zbudowany na ‘skale’ (por. Mt 7, 24-25), czyli na solidnych fundamentach, które pozwolą nam stawić czoła ludzkim i duchowym burzom, których nie oszczędza życie chrześcijanina, kapłana i misjonarza”.

Fundamentem jest przyjaźń z Jezusem

Leon XIV zaznaczył, że w tym celu niezbędne jest przede wszystkim pielęgnowanie przyjaźni z Jezusem. „Jest to fundament domu, który musi być umieszczony w centrum każdego powołania i misji apostolskiej. Trzeba osobiście doświadczyć bliskości z Mistrzem, tego, że zostaliśmy dostrzeżeni, umiłowani i wybrani przez Niego bez zasług, z czystej łaski, ponieważ to właśnie to nasze doświadczenie przekazujemy następnie w naszej posłudze”.

Ewangelizacja to przekazywanie Boga w nas

Papież podkreślił, że ewangelizacja nie jest przekazywaniem ideologii czy doktryny, lecz Boga, który żyje w nas. Wymaga to jednak nieustannego nawracania się. „Formatorzy i osoby zajmujące się formacją nie mogą zapominać, że sami znajdują się na drodze ciągłego nawrócenia ewangelicznego; misjonarze natomiast nie mogą zapominać, że zawsze są pierwszymi adresatami Ewangelii, pierwszymi, którzy muszą być ewangelizowani”.

Braterstwo w kapłaństwie

Ojciec Święty wskazał też na znaczenie prawdziwego braterstwa, zwłaszcza między kapłanami. „Trzeba dużo pracować nad sobą, aby przezwyciężyć indywidualizm i pragnienie prześcigania innych, które czyni nas konkurentami, aby nauczyć się stopniowo budować dobre i braterskie relacje międzyludzkie i duchowe”.

Misja dla wszystkich

Papież podkreślił w końcu, że misją trzeba się też dzielić z innymi. Przypomniał, że w pierwszych wiekach Kościoła było czymś naturalnym, że wszyscy wierni osobiście angażowali się w ewangelizację. „Dzisiaj silnie odczuwamy potrzebę powrotu do udziału wszystkich ochrzczonych w świadczeniu i głoszeniu Ewangelii” – powiedział Leon XIV. Zaznaczył, że również przygotowanie przyszłych kapłanów musi być coraz bardziej zanurzone w rzeczywistości Ludu Bożego i realizowane przy udziale wszystkich jego członków.