Leon XIV: w Wietnamie Kościół tętni życiem dzięki świeckim

Papieskie wideoprzesłanie zostało wyemitowane na zakończenie nabożeństwa, odprawionego w kaplicy w siedzibie Radia Watykańskiego, w którym uczestniczyło zdalnie ok. 300 uczestników z różnych stron świata.

Świadectwo, które wciąż inspiruje

Leon XIV podkreślił, że świadectwo bł. Andrzeja Phú Yêna, „wielkiego syna Wietnamu” do dziś inspiruje Kościół. Zachęcił do bliższego poznania postaci pomocnika jezuitów, którzy nieśli Ewangelię na tereny Wietnamu w XVII w. W przededniu Jubileuszu Młodzieży Papież przypomniał, że tego wietnamskiego męczennika przedstawił Franciszek jako wzór dla młodych ludzi w posynodalnej adhortacji Christus vivit.

„Oddając życie w wieku zaledwie 19 lat, Andrzej odpowiedział na wezwanie Chrystusa, aby odwzajemnić «miłość za miłość» wobec Pana. Jego heroiczne świadectwo przyniosło mu tytuł protomęczennika Wietnamu, a w roku 2000 został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II. Dziś prosimy Patrona Katechetów o wstawiennictwo za nami, abyśmy jak on, z niezachwianą wiarą, wzywali imienia Jezusa, nawet gdy znajdziemy się w trudnościach” – mówił Ojciec Święty.

Wietnam: młodzi świeccy ożywiają Kościół

Następnie Leon XIV docenił obecność i działania ponad 64 tys. wietnamskich katechetów, którzy działają w swoim kraju i poza jego granicami. „W Wietnamie Kościół tętni życiem dzięki oddanym katechetom – świeckim mężczyznom i kobietom, z których większość to ludzie młodzi – którzy co tydzień nauczają wiary dzieci i młodzież” – podkreślił Papież – „Ta ogromna wspólnota nauczycieli wiary stanowi zasadniczą część życia parafialnego (...) Poprzez wasze nauczanie i przykład przyciągacie dzieci i młodzież do przyjaźni z Jezusem. Jesteście posłani przez Kościół, by być żywymi znakami Bożej miłości: pokornymi sługami, jak Błogosławiony Andrzej, pełnymi misyjnego zapału”.

Katecheta nie działa samotnie

Nawiązując do uwięzienia bł. Andrzeja, za którego modlili się wstawienniczo członkowie lokalnych wspólnot, Papież przypomniał, że „posługa katechetyczna, nigdy nie jest samotnym przedsięwzięciem”. Zwrócił uwagę na nierozerwalność modlitwy Kościoła i ich posługi a także na to, że są oni umacniani przez wspólnotę wierzących. Zauważył też, że ich posługa zakorzeniona jest w rodzinnych i kulturowych tradycjach Wietnamu i podtrzymuje wśród katechizowanych miłość do rodziny i ojczystej ziemi i uczy doceniać wiarę poprzednich pokoleń. „Wasze korzenie i tradycje są darami od Boga; niech napełniają was pewnością i radością, gdy dzielicie się wiarą z innymi” – mówił. Zachęcił ich także do duchowego zjednoczenia z młodzieżą, uczestniczącą w nadchodzącym spotkaniu jubileuszowym w Rzymie, oraz ze wszystkimi rodakami.