Leon XIV: rozpoczynać wszystko od modlitwy, aby dobrze służyć

Leon XIV odwiedził dziś Albano Laziale, sąsiadujące z Castel Gandolfo niewielkie miasto, położone nad tym samym, co papieska rezydencja jeziorem. W miejscowej katedrze odprawił Eucharystię. W kazaniu mówił o potrzebie mądrego połączenia w naszym życiu pracy i modlitwy.

Krzysztof Bronk - Watykan

Papież oparł homilię na pierwszym czytaniu, które opowiada o odwiedzinach, jakie Bóg złożył Abrahamowi w postaci trzech tajemniczych osób, oraz na Ewangelii o wizycie Jezusa w domu Marty i Marii.

Bóg wybiera drogę gościnności

Leon XIV wskazał na gesty konkretnej gościnności, jaką Abraham okazuje gościom, rozpoznając w nich obecność Boga. „Bóg wybiera drogę gościnności, aby spotkać Sarę i Abrahama i przekazać im wiadomość o darze płodności, którego tak bardzo pragnęli i na który już nie mieli nadziei. Po wielu chwilach łaski, w których już ich nawiedził, ponownie puka do ich drzwi, prosząc o przyjęcie i zaufanie. A dwoje starszych małżonków odpowiada pozytywnie, nie wiedząc jeszcze, co się wydarzy. W tajemniczych gościach rozpoznają Jego błogosławieństwo, Jego samą obecność”.

Słuchanie i służba

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia natomiast dwie odmienne, ale nie przeciwstawne postawy względem przychodzącego Jezusa. Uosabiają je dwie siostry. Marta odpowiada na jego wizytę służbą, a Maria słuchaniem.

Najpierw czas na słuchanie Boga

Papież zauważył, że te dwie postawy powinny też wyrażać się naszej relacji z Panem Bogiem. „Owszem, ważne jest, byśmy przeżywali naszą wiarę w konkretnym działaniu i wierności obowiązkom, stosownie do stanu i powołania każdego z nas, ale równie fundamentalne jest, abyśmy czynili to rozpoczynając od medytacji Słowa Bożego i wsłuchiwania się w to, co Duch Święty podpowiada naszemu sercu, poświęcając na to chwile ciszy i modlitwy – czas, w którym uciszymy hałasy i rozproszenia, skupimy się przed Panem i odnajdziemy wewnętrzną jedność. To właśnie jest wymiar życia chrześcijańskiego, który szczególnie dziś musimy na nowo odkryć – zarówno jako wartość osobistą i wspólnotową, jak i jako prorocki znak dla naszych czasów: dać przestrzeń ciszy, słuchaniu Ojca, który mówi i ‘widzi w ukryciu’ (Mt 6, 6)”.

Lato to czas modlitwę i bycie dla siebie nawzajem

Leon XIV podkreślił, że okres letni jest dobrą okazją, by z jednej strony poświęcić więcej czasu na modlitwę, a z drugiej strony troszczyć się o siebie nawzajem, dzielić się wiarą i życiem z innymi. Papież przyznał, że nie jest to łatwe. Zarówno służba, jak i słuchanie wymagają trudu, zaangażowania i wyrzeczeń. „Ale tylko w ten sposób – przez te wysiłki – buduje się w życiu coś dobrego – mówił Ojciec Święty. – Tylko w ten sposób powstają i wzrastają między ludźmi autentyczne i silne relacje, i tylko tak – oddolnie, w codzienności – rozwija się, rozszerza i staje się namacalnie obecne królestwo Boże”.

U św. Augustyna Maria uosabia życie wieczne

Leon XIV odwołał się również do nauczania swojego duchowego mistrza, św. Augustyna. Cytując jedno z jego kazań o Marcie i Marii zauważył, że „’w tych dwóch kobietach symbolizowane są dwa życia: teraźniejsze i przyszłe; jedno przeżywane w trudzie, drugie w odpoczynku; jedno pełne zmartwień, drugie szczęśliwe; jedno przemijające, drugie wieczne’ (Sermo 104, 4). Myśląc o pracy Marty, powiedział: „Kto jest zwolniony z tej posługi opieki nad innymi? Kto może odpocząć od tych obowiązków? Starajmy się wykonywać je nienagannie i z miłością (…). Trud przeminie, a odpoczynek nadejdzie, ale do odpoczynku dojdziemy tylko poprzez trud. Statek przepłynie i dotrze do ojczyzny, ale do ojczyzny nie dotrzemy inaczej niż statkiem’ (tamże, 6-7)”.

Od Jezusa uczmy się równowagi

Podsumowując Papież powiedział, że postacie Abrahama, Marty i Marii przypominają nam iż słuchanie i służba to dwie uzupełniające się postawy, dzięki którym otwieramy się na obecność Pana Boga. „Ich przykład – dodał – zachęca nas, byśmy na co dzień łączyli kontemplację i działanie, odpoczynek i trud, milczenie i aktywność – z mądrością i równowagą – mając zawsze za miarę sądu miłość Jezusa, za światło Jego słowo, a za źródło siły Jego łaskę, która wspiera nas ponad nasze własne możliwości”.