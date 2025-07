Leon XIV pozdrowił katechetów latynoamerykańskich

Odnawiajcie pragnienie głoszenia Chrystusa – o tym napisał Ojciec Święty w telegramie podpisanym przez sekretarza stanu kard. Pietro Parolina, wysłanym do Stowarzyszenia Katechetów Latynoamerykańskich (SCALA).

Wojciech Rogacin – Watykan

Telegram został wysłany na ręce ks. Mario Segura Bonilla, który jest przewodniczącym Stowarzyszenia. „Papież Leon XIV przesyła serdeczne pozdrowienia organizatorom i uczestnikom XIII Zgromadzenia zwyczajnego oraz X Dnia Studiów Stowarzyszenia Katechetów Latynowamerykańskicj, które odbywają się w dniach 7–11 lipca w mieście Asunción” – czytamy w telegramie, podpisanym w imieniu Ojca Świętego przez kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.

„Z nadzieją, że te dni spotkania będą miały za główny cel refleksję nad osobą Jezusa z Nazaretu – centrum i celem katechezy – Ojciec Święty zachęca was, abyście, wychodząc od tej pełnej miłości znajomości Chrystusa, odnawiali pragnienie głoszenia Go, ‘ewangelizowania’ i prowadzenia innych do ‘tak’ wiary w Niego, ukazując się jako przejrzyste świadectwo Jego żywej obecności” – głoszą słowa z telegramu.

Papież, wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Dziewicy, Matki Dobrej Rady, udzielił wszystkim apostolskiego błogosławieństwa.