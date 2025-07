Leon XIV: potrzeba rewolucji miłości wobec cierpiących i zranionych

Papież Leon XIV podczas Mszy św. w Castel Gandolfo wezwał do „rewolucji miłości” i spojrzenia – jak Dobry Samarytanin - ze współczuciem na wszystkich, którzy spadają w otchłań zła, cierpienia i ubóstwa. Wobec ludzi przygniecionych trudnościami lub poranionych przez okoliczności życia, na narody ogołocone, ograbione i zniszczone, ofiary opresyjnych systemów politycznych, wojny zabijającej ich marzenia i życie.

Wojciech Rogacin – Watykan

Przebywający na wypoczynku w Castel Gandolfo Ojciec Święty przewodniczył Mszy św. sprawowanej w parafii papieskiej pw. Św. Tomasza z Villanovy. W poruszającej homilii nakreślił głębię nauki płynącej dla wiernych z postaci ewangelicznego Dobrego Samarytanina w świecie, który stacza się w wielu miejscach w otchłań zła, wojen, przemocy, cierpienia, beznadziei czy wyzysku.

Leon XIV: Dobry Samarytanin jest obrazem samego Jezusa, to On pochyla się nad człowiekiem

Wiara współczująca, czy wygodna?

Jak wskazał Leon XIV opowieść o Dobrym Samarytaninie „nadal nas dzisiaj prowokuje, stawia pytania naszemu życiu, burzy spokój naszych uśpionych lub rozproszonych sumień i wystawia nas na próbę wobec ryzyka wiary wygodnej, ograniczającej się do zewnętrznego przestrzegania prawa, ale niezdolnej do odczuwania i działania z tą samą współczującą miłością, jaką ma Bóg”.

Papież podczas Mszy św. w Castel Gandolfo (@Vatican Media)

Spojrzenie robi różnicę

Leon XIV wskazał, że kluczową kwestią jaka wynika z przypowieści jest spojrzenie, jakie kieruje się ku drugiemu człowiekowi, człowiekowi zranionemu. Kapłan i lewita spojrzeli obojętnie na rannego i poszli dalej, natomiast Samarytanin zobaczył go i „wzruszył się głęboko”.

„Drodzy bracia i siostry, spojrzenie czyni różnicę, ponieważ wyraża to, co mamy w sercu: można zobaczyć i przejść obojętnie, albo zobaczyć i wzruszyć się. Istnieje patrzenie powierzchowne, rozproszone i pośpieszne, udawanie, że się nie widzi – bez pozwolenia, by dotknęła nas sytuacja drugiego człowieka – i jest patrzenie oczami serca, spojrzeniem głębszym, pełnym empatii, które pozwala nam wejść w sytuację drugiego, uczestniczyć wewnętrznie, dać się poruszyć, postawić pytanie o nasze życie i naszą odpowiedzialność” – wskazał Ojciec Święty.

Dodał, że to Bóg jako pierwszy tak spojrzał na nas, abyśmy się nauczyli mieć takie same oczy, pełne miłości i współczucia, jedni wobec drugich. „Dobry Samarytanin jest bowiem przede wszystkim obrazem Jezusa – Syna Przedwiecznego, którego Ojciec posłał w historię” – mówił Papież.

Potrzeba rewolucji miłości - wskazał Ojciec Święty Leon XIV (@Vatican Media)

Chrystus Dobrym Samarytaninem

Przytoczył słowa św. Augustyna: „On jest Dobrym Samarytaninem, który wyszedł nam naprzeciw; On – jak mówi św. Augustyn – ‘zechciał nazywać się naszym bliźnim. Pan Jezus Chrystus ukazuje, że to On sam pomógł temu półżywemu człowiekowi leżącemu przy drodze, pobitemu i porzuconemu przez zbójców’”.

Z tego, jak wskazał Leon XIV, płynie wezwanie wobec współczesnych chrześcijan.

Potrzeba rewolucji miłości

„Bracia i siostry, dzisiaj potrzeba tej rewolucji miłości. Dziś ta droga z Jerozolimy do Jerycha – miasta położonego poniżej poziomu morza – jest drogą wszystkich, którzy spadają w otchłań zła, cierpienia i ubóstwa; to droga wielu ludzi przygniecionych trudnościami lub poranionych przez okoliczności życia; to droga wszystkich, którzy „schodzą w dół”, aż do utraty nadziei i sięgnięcia dna; i to droga wielu narodów ogołoconych, ograbionych i zniszczonych, ofiar opresyjnych systemów politycznych, gospodarki zmuszającej ich do ubóstwa, wojny zabijającej ich marzenia i życie” – mówił Ojciec Święty.

Papież w kościele św. Tomasza z Villanovy (@Vatican Media)

Pytał również, czy my sami przechodzimy obojętnie wobec osób zranionych, czy pozwalamy, by nasze serce zostało zranione – jak serce Samarytanina? Czy zadowalamy się tylko spełnieniem obowiązku albo uważamy za bliźniego tylko tego, kto jest z naszej grupy, myśli jak my, ma tę samą narodowość lub religię.

Cudzoziemiec naszym bliźnim

„Jezus odwraca tę perspektywę, przedstawiając Samarytanina – cudzoziemca i heretyka – jako tego, który stał się bliźnim zranionego człowieka. I prosi nas, byśmy czynili tak samo” – podkreślił Papież.

Odnosząc się do słów Benedykta XVI Papież przypomniał: „Gdyby pytanie brzmiało: «Czy Samarytanin jest moim bliźnim?», wtedy w danej sytuacji odpowiedź byłaby raczej zdecydowane «nie». Ale oto Jezus odwraca pytanie: Samarytanin, cudzoziemiec, sam staje się bliźnim i pokazuje mi, że ja, z mojego wnętrza, muszę nauczyć się bycia bliźnim i że noszę już w sobie odpowiedź. Muszę stać się człowiekiem, który kocha, człowiekiem, którego serce jest otwarte i pozwala się poruszyć wobec potrzeby drugiego” (Jezus z Nazaretu, s. 234).

„Widzieć i nie przechodzić obojętnie, zatrzymać się w naszym zabieganym życiu, pozwolić, by życie drugiego człowieka – kimkolwiek by nie był – ze swoimi potrzebami i cierpieniami, poruszyło nasze serce. To czyni nas sobie bliźnimi, rodzi prawdziwe braterstwo, burzy mury i bariery. I wreszcie miłość znajduje przestrzeń, stając się silniejszą niż zło i śmierć” – wskazał Leon XIV.