Papież podczas modlitwy Anioł Pański (@Vatican Media)

Leon XIV: osoby starsze są świadkami nadziei dla młodych pokoleń

W obszernych pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański, Papież przypomniał o obchodzonym dziś V Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych. Przypomniał, że są one dla świata świadkami nadziei. Zwrócił się też do ludzi młodych, którzy przybywają do Rzymu na spotkanie jubileuszowe i życzył im, aby było ono czasem spotkania z Chrystusem i umocnienia do życia zgodnie z Jego nauczaniem.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan Odnosząc się do obchodzonego dziś V Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, obchodzonego pod hasłem: „Błogosławiony, kto nie stracił nadziei" (por. Syr 14, 2), Papież przypomniał, że seniorzy są świadkami nadziei, „zdolnymi oświecać drogę młodym pokoleniom". Zachęcił, by nie pozostawiać ich w osamotnieniu ale „zacieśniać z nimi przymierze miłości i modlitwy". Leon XIV pozdrowił też, po włosku, angielsku i hiszpańsku, młodych ludzi, którzy zaczynają gromadzić się w Rzymie z okazji Jubileuszu Młodzieży. „Mam nadzieję, że będzie to dla każdego z was okazja do spotkania z Chrystusem i umocnienia się przez Niego w wierze i w zobowiązaniu do życia zgodnego z Jego nauczaniem" – powiedział.