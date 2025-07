Leon XIV odwiedził dom spokojnej starości, przypomniał o znaczeniu modlitwy

Przebywający w Castel Gandolfo Papież złożył wizytę w miejscowym domu spokojnej starości. Przy tej okazji zwrócił uwagę na nieocenioną rolę modlitwy osób starszych. Jest ona tak ważna, znacznie większa niż możemy sobie wyobrazić – powiedział Ojciec Święty.

Krzysztof Bronk - Watyakn

Dziś o godz. 10.30 Ojciec Święty złożył wizytę w ośrodku „Santa Marta”. Jest to prowadzony przez zakonnice dom spokojnej starości. Leon XIV pomodlił się w kaplicy ośrodka, a następnie osobiście pozdrowił około 20 żyjących tam kobiet w wieku od 80 do 101 lat.

Bądźcie jak Maria

Nawiązując do nazwy ośrodka przypomniał wczorajszą Ewangelię o dwóch siostrach Marcie i Marii, które gościły Jezusa. Papież zachęcił podopieczne ośrodka, aby na aktualnym etapie swego życia coraz bardziej upodabniały się do Marii, by wykorzystały swój czas na modlitwę i słuchanie Jezusa.

Niewyobrażalne znaczenie modlitwy

Dziękując osobom starszym za modlitwę, Papież wskazał na jej niewyobrażalne wręcz znaczenie. „Wiek nie ma znaczenia, to Jezus chce się do nas zbliżyć, staje się naszym gościem, zaprasza nas byśmy byli świadkami” – powiedział Ojciec Święty.

Bądźcie świadkami wiary

Leon XIV zapewnił podopiecznych ośrodka, że są znakami nadziei. „Daliście tak wiele w swoim życiu, bądźcie nadal świadkami modlitwy, wiary; rodziną, która ofiaruje Panu, to co ma” – apelował Ojciec Święty.

Leon XIV przedłużył pobyt w Castel Gandolfo

Według pierwotnych planów Leon XIV już wczoraj miał wrócić do Watykanu. Podczas modlitwy Anioł Pański ogłosił, że pozostanie w Watykanie jeszcze kilka dni. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej sprecyzowało, że według ostatnich ustaleń Papież powinien powrócić do Rzymu we wtorek wieczorem.