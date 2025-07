Leon XIV: Kościół pojednania potrzebny bardziej niż kiedykolwiek

Na potrzebę pracy na rzecz „przemieniania swoich lokalnych wspólnot w «domy pokoju», w których uczymy się rozbrajać wrogość przez dialog, gdzie praktykuje się sprawiedliwość, a przebaczenie ma szczególną wartość” wskazał Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników Krajowego Zgromadzenia Pax Christi USA, które odbywa się w Detroit, w stanie Michigan.

ks. Marek Weresa – Watykan

Twórcy pokoju

Papież na początku wskazał, że dziś praca na rzecz promowania niestosowania przemocy jest konieczna. To zadanie jest istotne w kontekście wyzwań współczesnego świata, w tym „powszechnych konfliktów zbrojnych, podziałów między narodami i problemu przymusowej migracji”.

„Po przemocy Ukrzyżowania pierwsze słowa zmartwychwstałego Chrystusa skierowane do Apostołów niosły pokój – «pokój bezbronny i rozbrajający, pokorny i wytrwały»” - wskazał Leon XIV. Przypomniał, że dziś Pan Jezus stale wysyła Swych uczniów na świat, aby „byli twórcami pokoju w codziennym życiu”. Ma to się dokonywać w parafiach, dzielnicach, a szczególnie na „peryferiach”, bowiem „obecność Kościoła zdolnego do pojednania jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek”.

Domy pokoju

Leon XIV dodał, że modli się o to, aby spotkanie przedstawicieli Pax Christi USA było inspiracją dla całego ruchu do pracy, która będzie prowadzić do zmiany lokalnych wspólnot w „domy pokoju”. Dzięki temu członkowie pomogą „wielu osobom odpowiedzieć na wezwanie św. Pawła, aby żyć w pokoju ze swoimi braćmi i siostrami”.

Misja

Pax Christi USA – to zakotwiczona w Ewangelii i katolickiej nauce społecznej – organizacja, która odrzuca wojnę, wszelkie formy przemocy i dominacji, a także rasizm osobisty i systemowy. Jako część Pax Christi International, należy do międzynarodowego katolickiego ruchu na rzecz pokoju i sprawiedliwości, który pragnie być świadectwem pokoju Chrystusowego poprzez wierność ewangelicznemu wezwaniu do niestosowania przemocy, wypływającemu z krzyża.

Podejmują działania na rzecz rozbrojenia, demilitaryzacji i pojednania w duchu sprawiedliwości, inkluzywności, sprawiedliwości ekonomicznej i międzyrasowej, praw człowieka oraz troski o stworzenie.