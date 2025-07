Leon XIV: na Ukrainie moc Boga objawia się pośród gruzów zniszczenia

Trudno jest głosić nadzieję ludziom cierpiący na skutek wojny. A jednak liczne świadectwa wiary pokazują, że moc Boga objawia się na Ukrainie pośród gruzów zniszczenia. Leon XIV mówił o tym na audiencji dla członków Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Nawiązując do przeżywanego Roku Świętego podkreślił, że nasza nadzieja nie zawodzi, ponieważ opiera się na miłości Boga w Chrystusie, naszym Panu.

Krzysztof Bronk – Watykan

Otrzymuję wiele świadectw wiary

Zwracając się do ukraińskich biskupów Ojciec Święty przyznał, że nie jest łatwo znaleźć słowa pocieszenia dla rodzin, które straciły bliskich w tej bezsensownej wojnie. „Wyobrażam sobie, że jest to trudne również dla was, którzy codziennie stykacie się z ludźmi zranionymi w sercu i ciele. Mimo to otrzymuję wiele świadectw wiary i nadziei od mężczyzn i kobiet z waszego ludu. Jest to znak mocy Boga, który objawia się pośród gruzów zniszczenia”.

Służyć Chrystusowi w cierpiących

Mówiąc o licznych potrzebach doświadczonego wojną Kościoła, Papież przypomniał ukraińskimi biskupom, że są „powołani do służenia Chrystusowi w każdej zranionej i cierpiącej osobie, która zwraca się do waszych wspólnot o pomoc”.

Polegli żyją w Bogu

Papież zapewnił o swej bliskości z biskupami i wiernymi ukraińskiego Kościoła. „Nasza wspólnota jest wielką tajemnicą – podkreślił Leon XIV – jest prawdziwą wspólnotą również z wszystkimi braćmi i siostrami, których życie zostało wyrwane z tej ziemi, ale zostało przyjęte przez Boga. W Nim wszystko żyje i znajduje pełnię sensu”.

Pociesza nas pewność, że Maryja jest z nami

Na zakończenie zawierzył pokój na Ukrainie wstawiennictwu Matki Bożej oraz poprosił biskupów, by odśpiewali w po ukraińsku modlitwę Ojcze nasz. „Zawsze pociesza nas pewność, że Matka Boża jest z nami, wspiera nas i prowadzi do swojego Syna, który jest naszym pokojem. Przez Jej macierzyńskie wstawiennictwo modlę się, aby pokój jak najszybciej powrócił do waszej ojczyzny” – powiedział Ojciec Święty.