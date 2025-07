Leon XIV na Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego

Ogłoszono papieskie Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Leon XIV zauważa, że nadal brakuje świadomości, iż niszczenie przyrody nie dotyka wszystkich w ten sam sposób: „podeptanie sprawiedliwości i pokoju oznacza uderzenie przede wszystkim w najuboższych, zmarginalizowanych i wykluczonych”. Papież zwraca też uwagę na zniszczenia, które niesie z sobą wojna.

Krzysztof Bronk – Watykan

Temat ustalony przez Franciszka

Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego jest obchodzony 1 września. Jego temat: „Ziarna pokoju i nadziei” został ustalony jeszcze przez Franciszka. Samo przesłanie obszernie odwołuje się też jeszcze do encykliki Laudato si’, którą argentyński papież ogłosił przed 10 laty.

Ziarno silniejsze od asfaltu

Leon XIV przypomina, że Jezus wielokrotnie używał obrazu ziarna, żeby mówić o królestwie Bożym, a także o sobie. Porównywał się do ziarna pszenicy, które musi obumrzeć, aby przynieść owoc. „Ziarno – napisał Ojciec Święty – oddaje się całkowicie ziemi i tam, dzięki radykalnej sile swojego daru, kiełkuje życie, nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, z zadziwiającą zdolnością do tworzenia przyszłości. Pomyślmy na przykład o kwiatach rosnących na poboczach dróg: nikt ich nie zasadził, a jednak rosną dzięki nasionom, które znalazły się tam niemal przez przypadek, i zdobią szarość asfaltu, a nawet przebijają jego twardą powierzchnię”.

Duch może przemienić pustynię, ale domaga się sprawiedliwości

Papież odwołał się również do fragmentu z Księgi Izajasza, który będzie mottem ekumenicznej inicjatywy „Czas dla Stworzenia”. Słowa proroka przypominają, że Duch Boży jest w stanie przemienić pustynię, jałową i spieczoną, w ogród, miejsce odpoczynku i spokoju. Zarazem jednak wymaga od nas konkretnego działania, sprawiedliwości i prawa.

Konsekwencje niesprawiedliwości

„W różnych częściach świata – napisał Ojciec Święty - coraz wyraźniej widać, że nasza ziemia popada w ruinę. Niesprawiedliwość, łamanie prawa międzynarodowego i praw narodów, nierówności i chciwość, z których się one wywodzą, wszędzie powodują wylesianie, zanieczyszczenie środowiska oraz utratę różnorodności biologicznej. Nasilają się i częściej występują ekstremalne zjawiska naturalne, spowodowane zmianami klimatu wywołanymi działalnością człowieka (por. Adhort. apost. Laudate Deum, 5), nie wspominając już o skutkach – zarówno średnio-, jak i długoterminowych – ludzkiego i ekologicznego spustoszenia, jakie niosą ze sobą konflikty zbrojne” – napisał Leon XIV, przypominając, że sam świat stworzony stał się dziś niejednokrotnie polem bitwy o kontrolę nad zasobami.

Nie tego chciał Bóg

Leon XIV podkreśla, że wszystko to jest następstwem grzechu. Z pewnością nie to miał na myśli Bóg, gdy powierzył człowiekowi ziemię. Dlatego, jak zaznaczył Papież, sprawiedliwość ekologiczna nie może być traktowana jako pojęcie abstrakcyjne czy odległy cel. Stanowi on pilną potrzebę, wykraczającą poza zwykłą ochronę środowiska. „W świecie, w którym najsłabsi jako pierwsi odczuwają niszczycielskie skutki zmian klimatycznych, wylesiania i zanieczyszczenia środowiska, troska o stworzenie staje się kwestią wiary i humanizmu”.