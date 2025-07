Leon XIV modli się za poszkodowanych w wybuchu na stacji benzynowej w Rzymie

W poście opublikowanym w języku włoskim na platformie X Ojciec Święty zapewnił o modlitwie za osoby poszkodowane w wyniku eksplozji na stacji benzynowej, do której doszło dziś rano w dzielnicy Prenestino Labicano w Rzymie. Ponad 20 osób, w tym 9 ratowników, zostało rannych.

Vatican News

„Modlę się za osoby poszkodowane w wyniku wybuchu na stacji benzynowej, do którego doszło dziś rano w dzielnicy Prenestino Labicano, w sercu mojej diecezji. Z niepokojem śledzę dalszy rozwój tego tragicznego wypadku” – napisał Leon XIV.

Gwałtowny wybuch słyszalny w wielu dzielnicach w całym mieście – według wstępnych informacji straży pożarnej spowodowany odłączeniem się pompy jednej z cystern zasilających – wstrząsnął dziś ok. godziny 8.15 mieszkańcami stolicy Włoch. Po przybyciu na miejsce strażaków, wezwanych wcześniej do pożaru, doszło do wybuchu, w którym ucierpieli ratownicy. Eksplozja spowodowała uszkodzenia niektórych pobliskich budynków. Rannych zostało również kilku przechodniów. Pięć osób zostało przewiezionych do szpitali z niewielkimi oparzeniami i ranami spowodowanymi przez odłamki szkła. Życie żadnej z tych osób nie wydaje się zagrożone.

Na miejsce eksplozji udał się burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri. Obecnie strażacy wciąż pracują nad zabezpieczeniem terenu i ustaleniem przyczyn wybuchu. Służby medyczne przygotowują dwa punkty pomocy dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej oraz dla innych możliwych poszkodowanych. Mieszkańcy wciąż są w szoku, choć niektórzy odczuwają ulgę, myśląc o tym, że tragedia mogła mieć znacznie poważniejsze skutki.