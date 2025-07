Leon XIV do neofitów z Francji: Kościół potrzebuje waszego świadectwa

Papież spotkał się z grupą ok. 800 neofitów i katechumenów z Francji, gdzie trwa fenomen napływu młodzieży i młodych dorosłych do Kościoła katolickiego. W przemówieniu – drugim, jakie od początku pontyfikatu wygłosił po francusku – Leon XIV podkreślił, że Kościół potrzebuje ich świadectwa wiary i zachęcił, by pielęgnowali ją poprzez modlitwę, sakramenty i wspólnotę, by nie zostać jedynie „zewnętrznymi chrześcijanami”.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Audiencja u Ojca Świętego katechumenów i neofitów z Francji, to jedno z najbardziej poruszających dla Kościoła w Europie spotkań ostatnich tygodni. Z kraju, w którym tylko w tym roku w Wigilię Paschalną chrzest przyjęło blisko 18 tys. osób dorosłych i młodzieży, wielu nowoochrzczonych i przygotowujących się do chrztu przyjechało do Rzymu na Jubileusz Młodzieży. 800 z nich spotkało się dziś z Leonem XIV.

Papież z francuskimi neofitami i katechumenami (@Vatican Media)

Chrzest zobowiązuje

W skierowanym do nich przemówieniu, Papież przypomniał, że inicjatywa spotkania człowieka z Bogiem zawsze wychodzi od Boga, a człowiek daje na nią odpowiedź. Wyraził radość, że tak wielu młodych ludzi odpowiada na to Boże wezwanie i rozpoznaje w sobie tożsamość dziecka Bożego. Podkreślił przy tym wielkie znaczenie chrztu, który nie tylko wprowadza w komunię z Chrystusem, ale też niesie ze sobą pewne zobowiązania.

„Zobowiązuje nas do odrzucenia kultury śmierci, tak obecnej w naszym społeczeństwie. Kultura ta przejawia się dziś poprzez obojętność, pogardę dla innych, narkotyki, pogoń za łatwym życiem, seksualność traktowaną jako rozrywkę i uprzedmiotowienie osoby ludzkiej, niesprawiedliwość.

Chrzest czyni nas świadkami Chrystusa” – mówił Papież. Nawiązując do znaku zapalonej świecy, przypomniał młodym ludziom, że są zaproszeni i zobowiązani do podtrzymywania w życiu światła Zmartwychwstałego Chrystusa.

Papież z francuskimi neofitami i katechumenami (@Vatican Media)

Świadectwo dla świata

„Idąc za Panem, wy również jesteście solą ziemi i światłem świata – mówił dalej Ojciec Święty – Kościół potrzebuje waszego pięknego świadectwa wiary, by wzrastać i być blisko każdej osoby potrzebującej”. Zauważył, że droga wiary, którą wybrali może nie być łatwa, ale jest drogą doświadczania Bożej miłości i obecności. Podobnie, jak wczoraj do młodzieży z Peru, tak i dziś do francuskich neofitów, Papież zaapelował by tego doświadczenia nie zachowywali jedynie dla siebie, ale realizowali powołanie do dzielenia się wiarą, „świadcząc o miłości Chrystusa i stając się uczniami-misjonarzami. Nie ograniczajcie się tylko do wiedzy teoretycznej, lecz żyjcie swoją wiarą w sposób konkretny, doświadczając Bożej miłości w codziennym życiu” – mówił.

Papież z francuskimi neofitami i katechumenami (@Vatican Media)

Modlitwa, sakramenty, wspólnota

Papież pouczył młodych chrześcijan i tych, którzy przygotowują się do wstąpienia do wspólnoty Kościoła, że ważne jest, aby swoją wiarę budowali na trzech filarach: doświadczeniu Boga w modlitwie, przystępowaniu do sakramentów, „szczególnie poprzez ponowne odkrycie Sakramentu Pojednania” oraz życiu we wspólnocie.

Przestrzegł ich także przed byciem „zewnętrznymi chrześcijanami”, przypominając, że wejście do wspólnoty Kościoła to owoc Bożej łaski, na którą człowiek odpowiada świadomie i w przemyślany sposób „Nie rodzimy się chrześcijanami, stajemy się nimi, gdy zostaniemy dotknięci łaską Bożą – mówił – Jednak owo dotknięcie wyraża się poprzez nasz przemyślany wybór i osobistą decyzję. Bez tego autentycznego zaangażowania pozostaniemy tylko zewnętrznie chrześcijanami z przyzwyczajenia lub dla wygody. Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami, gdy pozwalamy, by słowo i świadectwo Jezusa osobiście dotykały naszego codziennego życia.”

Dla uczestników audiencji, spotkanie z Leonem XIV było też wprowadzeniem w doświadczenie Kościoła powszechnego, z którym spotkają się podczas jubileuszowych obchodów, a które dla większości z nich jest pierwszym w życiu.