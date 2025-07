Leon XIV do kapituł i zgromadzeń zakonnych: Szerzyć światło Chrystusa

W przesłaniu do przełożonych generalnych i członków rad niektórych kapituł i zgromadzeń zakonnych Papież Leon XIV mówił o potrzebie odnowienia ducha misyjnego, przyswojenia sobie uczuć „jakie miał Chrystus Jezus” oraz szerzenia na całej ziemi światła Chrystusa.

Wojciech Rogacin – Watykan

Przebywający w Castel Gandolfo Leon XIV przyjął na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego przełożonych generalnych oraz członków ośmiu rad kapituł i zgromadzeń zakonnych, którzy zebrali się aby nakreślić dalszy program działania swoich instytutów.

Odnowienie ducha misyjnego

„Wasze instytuty uosabiają komplementarne aspekty życia i działania całego Ludu Bożego: ofiarowanie siebie w zjednoczeniu z Ofiarą Chrystusa, misję ‘ad gentes’, miłość do Kościoła pielęgnowaną i przekazywaną, wychowanie i formację młodzieży. To różne drogi, którymi wyraża się w sposób charyzmatyczny jedna i wieczna rzeczywistość, która ożywia je wszystkie: miłość Boga do ludzkości” – wskazał Ojciec Święty.

Leon XIV podczas spotkania w Castel Gandolfo (@Vatican Media)

Przypomniał podstawowe wezwania wspólnot, w tym odnowienie autentycznego ducha misyjnego, przyswojenie sobie uczuć „jakie miał Chrystus Jezus”, zakorzenienie nadziei w Bogu, utrzymywanie w sercu płomienia Ducha, czy też promowanie pokoju i pielęgnowanie współodpowiedzialności duszpasterskiej w Kościołach lokalnych i wiele innych.

Radość bycia Kościołem

„Wspólne ich przypomnienie pomaga nam dziś dostrzec bogactwo bycia wspólnotą, szczególnie jako osoby konsekrowane, zaangażowane w tę samą cudowną przygodę ‘bliższego naśladowania Chrystusa’” – wskazał Leon XIV.

Leon XIV wyraził radość ze spotkania (@Vatican Media)

Przypominając słowa papieża Franciszka z audiencji generalnej 29 maja 2013 roku wezwał, aby to przypomnienie „odnowiło i umocniło w nas wszystkich świadomość i radość bycia Kościołem, a w szczególności pobudzi was, w duchu rozeznania kapitulnego, do myślenia na wielką skalę – jako niepowtarzalne części planu, który was przekracza i angażuje poza waszymi oczekiwaniami: planu zbawienia, przez który Bóg pragnie doprowadzić całą ludzkość do siebie, jako jedną wielką rodzinę”.

„W takim duchu narodziły się wasze instytuty i w tej perspektywie należy umiejscowić każdy wysiłek, aby poprzez małe światła przyczyniał się do szerzenia światła Chrystusa na całej ziemi – światła, które nigdy nie gaśnie” – dodał Leon XIV.